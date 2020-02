A Chateaubourg en Ardèche, ils sont maires de père en fils depuis 1888

07130 Chateaubourg, France

Au pouvoir sur des générations ! On ne parle pas d'une lignée royale, car ce sont bien les urnes qui ont porté les Courbis à la tête de la commune de Chateaubourg, en Ardèche.

Dans ce village de 250 habitants, situé entre Saint-Peray et Tournon, le maire actuel, Laurent Courbis se représente pour un quatrième mandat. Il a déposé sa liste ce lundi. Mais c'est à l'échelle de la famille que se calcule la longévité des Courbis "aux affaires". Voilà 132 ans déjà (et peut-être donc 6 de plus après mars prochain), qu'un Courbis dirige la commune.

Un dynastie

Laurent Courbis, 52 ans, est la cinquième génération. Son arrière-arrière grand-père avait été élu en 1888. Pour le maire actuel, cette succession s'explique par l'implantation de la famille à Chateaubourg : ils sont vignerons depuis des générations. "Je travaille ici, les habitants me voient, ils savent que je suis concerné par mon village".

Et puis certaines années électorales, il n'y a tout simplement pas d'autres candidats. Mais est-ce la tradition familiale qui a poussé Laurent Courbis à se présenter la première fois ? "J'avais surtout envie de faire quelque chose. Après, le poids historique, c'est parfois plus un poids justement!".

Les Courbis sont maires de Chateaubourg depuis 5 générations d'affilée. © Radio France - Florence Gotschaux

Certes le maire de Chateaubourg a le même nom de famille depuis le XIXe siècle, mais c'est une équipe qui dirige la commune, rappelle tout de même l'élu. Ça peut tout de même peut-être lasser certains, concède-t-il. "Les collègues élus des autres villes, parfois. Certains ont déjà supporté le caractère de mon père. Maintenant ils me supportent moi. Ça fait peut-être beaucoup", dit-il avec un sourire.

La commune de Chateaubourg en Ardèche. © Radio France - Florence Gotschaux

D'autant que si la "tradition familiale" est respectée, ces élus pourraient ensuite travailler avec le fils ou la fille de Laurent Courbis. Le maire a deux enfants, deux jeunes adolescents. Pas encore en âge de voter, mais sont-ils les futurs maires tout désignés? "Je n'y pense pas pour eux, c'est un choix personnel, assure le premier magistrat de Chateaubourg. Ils feront leur chemin, mais je leur souhaite d'être intéressés par la vie communale... ici ou ailleurs".

Un peu de suspens cette année?

Une liste d'opposants aurait l'intention de se présenter cette année contre le maire sortant. Une bonne chose pour certains habitants, ne serait-ce que pour offrir le choix. Mais l'installation dans le temps des Courbis dans le fauteuil de maire ne semble pas contrarier tous les électeurs. "A partir du moment où les actions sont menées correctement, ça ne pose pas de problème, explique Guillaume. On aimerait un peu plus de jeunesse, mais dans un petit village comme le notre, il n'y a pas de gros enjeux".

Si on remonte jusqu'à 1793 (il y a 227 ans), les Courbis ont dirigé Chateaubourg pendant 179 ans. Et sans discontinuer depuis 1888... à deux petites interruptions près, d'un an chacune, en 1944-1945 et 2001-2002.