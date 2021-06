À Léguevin comme ailleurs autour de Toulouse, la difficile mobilisation à l'approche des élections

Les tracts de campagne font leur retour sur les marchés d'Occitanie. À maintenant deux semaines du premier tour du scrutin des élections départementales et régionales, les candidats s'invitent dans les lieux publics pour sensibiliser les citoyens. Pour rappel, les départements et les régions ont un rôle de gestion dans plusieurs domaines, que ce soit les routes, l'enseignement (collèges et lycées) ou encore dans le milieu de la culture. Les domaines de compétence sont larges.

La crainte d'une forte abstention

Et pourtant, les craintes d'une abstention record commencent à arriver. "Beaucoup n'ont pas du tout en tête l'élection. Honnêtement, je ne suis pas optimiste sur la participation" confie Théodore, qui milite pour la liste socialiste menée par la conseillère départementale sortante Véronique Volto.

Et à Léguevin, en plein jour de marché, les pessimistes comme Théodore ne sont pas des exceptions. Dans le canton, trois listes se présentent pour les départementales. Une liste menée par le Parti socialiste, une liste écologiste emmenée par Franck Couradette et sa colistière Marie-Thérèse Cracco Treccani, sans oublier la liste Rassemblement National d'Élodie Garcia et de Lucas Moulard. Et s'il y a bien un (seul) point commun à tous ces candidats, c'est la crainte d'une forte abstention pour ce scrutin.

"On voit très bien qu'il y a beaucoup d'abstention dans ce genre de scrutin, et il n'y a pas de renouvellement non plus. C'est donc notre rôle de faire passer le message aux citoyens et de leur expliquer l'importance de ces élections, les nombreuses compétences dont dispose le département et son rôle dans la vie de tous les jours", explique Franck Couradette, candidat écologiste sur le canton de Léguevin.

Cette inquiétude est partagée par Élodie Garcia du Rassemblement National : "des quelques retours que j'ai eus, l'engouement pour les élections à venir n'est pas très fort" avoue la candidate. "Le Covid y a joué pour beaucoup, et les citoyens ne se rendent pas compte au quotidien de l'enjeu que cela peut représenter pour le département et les petites communes comme les nôtres".

Une procuration en ligne

Afin de lutter contre cette abstention et pour faciliter les démarches, plusieurs candidats demandent maintenant à ce que la procuration en ligne puisse voir le jour, plutôt que d'aller en gendarmerie ou au commissariat pour déposer sa demande.

En Occitanie, la majeure partie des départements sont socialistes. Seuls les Hautes-Pyrénées (Parti Radical de Gauche), l'Aveyron (Divers Droite - UDI) et le Tarn-et-Garonne (Divers Droites) sont d'une autre couleur politique.