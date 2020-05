A Monein, le nouveau conseil municipal enfin réuni ce samedi

"Ça y est ! J'attendais que le protocole soit passé, c'est fait. Cette période ne pouvait pas durer éternellement. Il fallait que l'équipe se mette en place et puisse prendre des décisions et se réunir." A la sortie du tout premier conseil municipal qu'il préside, le nouveau maire de Monein, Bertrand Vergez-Pascal, ressent "beaucoup de satisfaction et de fierté". Élu avec 53 % des voix dès le premier tour des élections municipales, le 15 mars, il a dû partager pendant ces deux mois de crise du coronavirus ses nouvelles responsabilités avec celles du maire sortant, Yves Salanave-Péhé.

Bertrand Vergez-Pascal, nouveau maire de Monein élu dès le premier tour du 15 mars, soulagé après son élection formelle par ses conseillers municipaux ce samedi. © Radio France - Manon Claverie

Le premier conseil municipal présidé par le nouveau maire et agent immobilier s'est déroulé dans des conditions inhabituelles, dues au Covid-19 : la salle du Pont Lat, à côté du stade de rugby de Monein, a été préférée à la mairie, trop petite pour garantir les distances de sécurité nécessaires. L'accès y était réservé aux élus et le public devait suivre la séance depuis l'extérieur, grâce à des hauts-parleurs.

A l'intérieur, les tables individuelles des nouveaux conseillers municipaux étaient espacés de plus d'un mètre. Pour élire le maire et ses adjoints, chaque conseiller devait avoir emporté son stylo et le seul qui ne l'avait pas s'en est vu prêter un... accompagné de gel hydroalcoolique. Gel hydroalcoolique obligatoire aussi pour les assesseurs, avant et après le dépouillement.

Le public n'a pas pu entrer dans la salle et a dû suivre le conseil municipal de l'extérieur, grâce à des hauts-parleurs. © Radio France - Manon Claverie

Dehors par contre les curieux étaient une trentaine à suivre la séance, masqués, derrière les vitres de la salle. Ce qui leur a valu un rappel à l'ordre des gendarmes. Ils sont arrivés à la fin du conseil municipal et ont dispersé tout le monde.

Les conseils municipaux de Garlin, Lons, Lasseube, Lée se réunissaient également ce samedi. Ce sera lundi 25 mai pour Mazères-Lezons, Idron, Nay, Mourenx et Orthez. Rendez-vous mardi 26 mai pour Gelos et Artix, mercredi 27 à Bedous et jeudi 28 à Lescun et Aydius.