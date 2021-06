A Oisy les habitants voteront sous les halles du village

Pour les élections départementales et régionales des 20 et 27 juin, le conseil municipal a décidé d'organiser le vote sous les halles d'Oisy au lieu de la salle polyvalente de l'école. Une salle trop petite pour organiser un double scrutin avec un protocole sanitaire renforcé.

Après les vœux du maire, la fête des mères, les élections auront lieu cette année sous les halles du village de 600 âmes du Valenciennois. Le calcul a été vite fait avec le double scrutin en période de crise sanitaire explique le maire Bruno Lejeune

Les gens doivent pas se croiser, 1m50 à 2 mètres de distanciation, 35m2 c'est même pas imaginable !

D'autant plus que généralement les habitants votent beaucoup dans la commune, en moyenne plus de 85% et même plus de 72% au premier tour des municipales l'année dernière malgré le contexte sanitaire.

L'élu a donc obtenu un arrêté préfectoral pour pouvoir déplacer le seul bureau de vote de la commune de la salle d'école aux grandes halles en face de l'église.

Bruno Lejeune le maire d'Oisy Copier

Au besoin les volets peuvent se baisser donc pas de risque de bulletins qui s'envolent ou d'urnes inondées, selon le maire les oisillons et les oisillonnes adhèrent à ce transfert

Ils sont plutôt pour, puisque ça permet de mettre de la sécurité supplémentaire, je pense qu'ils sont plutôt rassurés et nous aussi

Une dizaine d'habitants en renfort pour tenir ce bureau de vote atypique

Des halles qui auront des allures de vaccinodrome avec 6 tentes de cérémonies installées, 3 pour les départementales et 3 pour les régionales de l'autre côté.

Et pour tenir ce bureau inédit de 8h à 18h pour un double scrutin de crise sanitaire, il a fallu aussi recruter des bénévoles, 8 à 10 habitants volontaires, car il n'y a que 15 conseillers rappelle le maire.