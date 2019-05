Dordogne : Les Verts arrivent en tête à Peyzac-le-Moustier aux élections européennes

Peyzac-le-Moustier, France

Dans cette commune du Périgord noir, l'écologie c'est primordial. C'est la commune périgourdine avec Saint-Léon-sur-Vézère où le parti écologiste a cumulé le plus de suffrages. Ambre s'est installée à Peyzac-le-Moustier il y a cinq ans, avec sa fille et son compagnon : "J'ai de la chance parce que justement je vis dans une commune et une région qui sont encore préservées. J'ai l'impression de vivre dans un cocon, comme dans un refuge."

J'ai juste peur qu'en grandissant, ma fille ne vive pas les mêmes choses que moi.

Dimanche, elle a voté Europe Ecologie Les Verts. Elle espère que la percée du parti permettra que des mesures soient prises au Parlement Européen, notamment sur l'utilisation des pesticides dans l'agriculture : "Je vois que c'est de plus en plus compliqué. Il y a des champs à côté de chez moi qui sont traités au glyphosate, ça me fait mal au ventre tout en sachant qu'à proximité, il y a des rivières protégées et classées. Mais personne ne les embête pour l'instant."

La mère de famille ne met pas de côté les autres préoccupations des Français de côté pour autant : "Tous les problèmes économiques et sociaux, bien sûr que c'est important. Mais tout cela n'aura plus d'importance à un moment donné si notre vie est en danger."

Un avenir pour les générations futures

Ambre s'inquiète surtout pour sa fille : "J'ai juste peur qu'en grandissant, ma fille ne vive pas les mêmes choses que moi. J'aimerais qu'elle puisse entendre le bruit des oiseaux, des insectes. Et j'ai encore plus peur pour ses enfants à elle. Quand on est maman c'est alarmant !"

Thierry, Peyzacois de toujours, estime que le vote écolo c'est ça le vote utile : "Il ne faut pas voir ce vote à l'échelle d'une commune ou d'un département. Il faut voir ça à l'échelle européenne voire plus large. La nature ne s'arrête pas aux portes de l'Europe. Il faut que tout le monde prenne conscience de ce qui nous fait vivre."

Thierry comme Ambre espère voir la vague verte se propager en France. Ils voteront de nouveau Europe Ecologie Les Verts pour les élections municipales en 2020.