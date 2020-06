Aet ar maout gant an dud chomet er gêr da geñver eil tro votadeg an tiez kêr .

Siwazh dec'h oa kalz niverus ar re choumet hep votiñ evit ar vouezhierien . Paneved e Rostronen lec'h o deus votet ouzhpenn 67 % eus an dud enskrivet , re ar vouezherien n'o deus ket kemeret perzh . Soñjit 'ta , betek 68 % zo choumet er gêr e Brest . Mantret eo bet Fredy Le Nedellec , prezidantez ur burev votiñ dec'h , evel ma ra ingal aboe 20 vloaz zo . Merzhout a ra eo ar re gozh n'o doa ket votet stank en dro gentañ ar votadeg pa oa enkadenn ar c'hovid o kregiñ ober he reuz . Dec'h avat ne oa ket maread a dud yaouank o kemer perzh .