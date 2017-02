Affaire Fillon : "C'est un événement dramatique" pour Maïder Arosteguy

La candidate LR aux législatives sur la 6ème circonscription des PA, soutenait François Fillon lors de la primaire de la Droite. Ce jeudi matin, invitée de France Bleu Pays Basque, elle revient sur l'affaire d'emploi présumé fictif de Pénélope Fillon et déclare s'attacher avant tout au programme.

Maïder Arosteguy, conseillère municipale de Biarritz revient sur l'affaire Fillon ce jeudi matin en direct sur France Bleu Pays Basque. La candidate LR aux élections législatives estime que "c'est un épisode dramatique pour les militants et pour les plus de 4 millions de personnes qui ont voté pour lui à la primaire. Des personnes qui sont complètement démobilisées, déstabilisées. Si le sort de François Fillon m'importe, reconnait-elle encore, ce qui m'inquiète, c'est le sort de la France"

Quel avenir pour François Fillon ?

Maïder Arostéguy insiste sur le fait que le bureau politique des Républicains a apporté sa confiance ce mercredi à François Fillon. Elle estime que c'est important et déclare en outre ne pas avoir envie de se faire dicter ses décisions par la presse. "Ce que les urnes ont produit, ce n'est pas à la presse de le défaire" estime-t-elle encore faisait allusion aux révélations du Canard Enchainé dont elle s'interroge d'ailleurs sur le timing des révélations. "La présomption d'innocence doit être respecté" mais sur le volet de l'éthique, le candidat peut-il encore rester candidat s'interroge-t-elle tout de même. Sur le fond, le programme de Fillon est celui qui a été le plus plébiscité. Son programme reste valable aujourd'hui."

Le projet de la droite peut-il être encore porté par François Fillon ?

Le projet de la droite pour la présidentielle peut-il être encore porté par François Fillon ? De nombreux élus, en tout cas, en appellent à un plan B. Les derniers sondages le donnent éliminé dès le premier tour de la présidentielle. Maïder Arosteguy regrette que, depuis 9 jours, on ne parle que de cette affaire. "Il n'y a plus de débat sur le fond... Le fond des propositions n'est pas le comportement de François Fillon. Le fond, c'est ce dont le pays a besoin pour les 5 prochaines années. Ce programme est le seul qui va permettre à la France de sortir de la situation où est elle". La Biarrote assurant qu'elle basera sa campagne sur ces propositions.

Quelle suite pour sa propre campagne électorale ?

Maïder Arosteguy "espère que la justice se prononcera rapidement pour nous laisser la possibilité de travailler." Si François Fillon se retire, elle restera candidate aux législatives car, dit-elle, elle est candidate investie par le parti Les Républicains et pas par François Fillon.

Si elle est élue députée, elle ne choisira pas de proche comme attaché parlementaire. Elle assure qu'elle travaillera sur une série de mesures permettant de pour clarifier et rendre encore plus transparente et honnête la vie des parlementaires.