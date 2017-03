Age de départ, montant des pensions : quelles sont vos propositions pour améliorer le système des retraites ?

BOX POPULI - France Bleu vous donne la parole. A l'occasion de l'élection présidentielle, formulez vos idées, vos propositions, vos solutions pour la France. Cette semaine, âge de départ, montant des pensions : quelles sont vos propositions pour améliorer le système des retraites ?

La pérennité du système français des retraites est un des sujets au cœur de cette campagne présidentielle. Abordé lors du débat télévisé de la semaine dernière, le thème divise les candidats. François Fillon défend le passage à 65 ans comme âge de départ, Benoît Hamon propose le "don de trimestres cotisés", pour Marine Le Pen comme pour Jean-Luc Mélenchon l'objectif est le retour à un départ à 60 ans et enfin, Emmanuel Macron propose de son côté une réforme de l'ensemble des systèmes de retraites.

Box populi : France Bleu vous donne la parole

Pendant toute la campagne présidentielle, France Bleu se mobilise et lance l'opération "Box populi". Chaque semaine, nous invitons nos auditeurs et internautes à faire des propositions sur des thématiques liées à l'élection présidentielle (23 avril - 7 mai). En fin de semaine, vos meilleures propositions, vos idées les plus riches et/ou originales font l'objet d'un article sur francebleu.fr.

Vos propositions pour améliorer le système des retraites

Voici la question que nous vous posons cette semaine : âge de départ, montant des pensions, type de régime : quelles sont vos propositions pour améliorer le système des retraites ? Quelles mesures concrètes proposez-vous ?

