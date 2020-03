Annecy : malgré l'épidémie de coronavirus, les élections municipales auront bien lieu

Le doute planait avec le développement du coronavirus en Haute-Savoie. La mairie d'Annecy a clôt tout débat. Les élections municipales auront bien lieu les 15 et 22 mars dans la ville préfecture de la Haute-Savoie. Quelques mesures de précautions ont tout de même été annoncées.

La décision est tombée en fin de matinée ce samedi. Les élections municipales à Annecy se tiendront bien les 15 et 22 mars malgré la propagation de l'épidémie de coronavirus en Haute-Savoie. Des mesures de précaution ont aussi été annoncée pour que le virus ne joue pas le jeu de l'abstention.

Les 82 bureaux de vote d'Annecy seront donc bien ouverts de 8h à 18h précises. Mais pour que le scrutin se passe dans les meilleures conditions possibles, la Ville s'organise.

Venir avec son stylo personnel pour signer le registre

Parmi les mesures annoncées,"la mise à disposition de gel hydro-alcoolique dans chaque bureau de vote" et le déploiement d'agents d'entretien affectés au "nettoyage et désinfection des locaux (isoloirs, bureaux de vote, poignées de portes etc.)" tout au long de la journée du premier tour.

Les assesseurs auront également à disposition "des lingettes pour nettoyer, désinfecter les stylos, les urnes et le petit matériel présent". Mais le plus insolite reste l'autorisation de venir avec son propre stylo pour signer le registre d'émargement après avoir voté. N'imaginez pas tout de suite pouvoir signer avec un stylo de couleur rose. Le vote sera validé à condition que le stylo soit de couleur noire.

Rappel des gestes habituels de prudence même le jour du premier tour

Ne pas serrer les mains.

Se laver les mains plusieurs fois par jour.

Éternuer dans un mouchoir à usage unique.

Tousser dans son coude.

La Ville d'Annecy invite celles et ceux qui souhaitent avoir avoir plus d'informations sur le coronavirus Covid-19 à consulter son site internet.