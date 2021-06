Après 23 ans à gauche, le Finistère bascule à droite : "une vraie légitimité"

Maël de Calan sera élu jeudi président du conseil départemental du Finistère. Elu (DVD) dans le canton de Saint Pol de Léon, il a emmené la liste de droite aux élections départementales, qui a remporté le département d'un petit canton.

Maël de Calan, élu conseiller départemental (DVD) dans le canton de Saint Pol de Léon, dimanche soir, sera élu président du conseil départemental du Finistère jeudi. Chef de file de la liste de droite dans le département, il se félicite d'avoir "une vraie légitimité".

Même si sa liste a gagné de seulement un canton (Brest 3), "on a gagné de près de 10.000 voix" sur le le département. "Il y a une vraie volonté d'alternance, de renouveau, ouvrir une nouvelle page". Le département était depuis 23 ans à gauche.

"Ce n'était pas droite contre gauche, mais le programme que nous avons défendu est un programme de rénovation, de renouveau, consistant à innover dans les politiques sociales pour les rendre plus efficaces, à investir davantage dans l'aménagement du territoire, dans la préservation du cadre de vie et de l’environnement."

Ca va changer beaucoup de choses

"Les délais d'instruction à la maison des personnes handicapées, le guichet unique, seront divisés par deux, c'est notre objectif en deux ans. Ca veut dire davantage de places d'accueil pour les personnes en situation de handicap. Pour les personnes âgées, cela veut dire davantage de résidence intermédiaires entre le maintien à doicile et l'Ehpad. Si vous êtes au RSA, ça veut dire davantage d'insertion par l'activité économique."

Regarder ce qui fonctionne ailleurs

"Nous voulons essayer d'innover dans les politiques sociales pour les rendre plus justes, plus efficaces, plus modernes. Notre méthode : regarder ce qui fonctionne ailleurs en France et de le mettre en oeuvre chez nous."