Ardèche : le vote des électeurs de Lamastre annulé

Le conseil constitutionnel a annulé le scrutin pour le premier tour de la présidentielle à Lamastre. Le vote des 1566 personnes qui se sont déplacées dimanche n'est pas comptabilisé car aucune pièce d'identité n'était exigée.

C'est un coup dur pour les électeurs de Lamastre en Ardèche. Dans la commune ardéchoise, 84% des 1860 inscrits s'étaient déplacés pour voter dimanche au premier tour de l'élection présidentielle. Pour rien car le scrutin est annulé. La décision du conseil constitutionnel a été publiée dans le Journal Officiel de ce jeudi.

La présentation d'un titre d'identité n'a pas été exigée

Au milieu de la liste des irrégularités relevées dans une quinzaine de communes en France, on peut lire ceci :

Dans le bureau de vote n° 2 de la commune de Saint-Sauveur-Lendelin (Manche) et dans la commune de Lamastre (Ardèche), dans lesquels ont été respectivement exprimés 532 et 1 566 suffrages, la présentation d'un titre d'identité n'a pas été exigée des électeurs comme le prescrit l'article R. 60 du code électoral pour les communes de plus de 1 000 habitants. Cette irrégularité s'est poursuivie en dépit des observations des magistrats délégués du Conseil constitutionnel. Cette méconnaissance délibérée et persistante de dispositions destinées à assurer la régularité et la sincérité du scrutin doit entraîner l'annulation de l'ensemble des suffrages émis dans ce bureau et cette commune.

Une irrégularité soulevée par l'opposition municipale

C'est l'opposition municipale (PS) qui a signalé l'irrégularité au représentant du TGI qui est passé au bureau de vote dans l'après-midi. Le maire de Lamastre reconnaît que "les assesseurs ne réclament pas toujours les pièces d'identité quand ils connaissent personnellement les électeurs, comme dans beaucoup de petites communes". En revanche, Jean-Paul Vallon est formel : il a bien été vérifié que chaque votant était inscrit sur les listes d'émargement. Il n'y a donc eu aucune irrégularité dans le scrutin. Lui qui est candidat (divers droite) aux législatives parle d'une attaque politique.

En tout cas, les électeurs se seront déplacés pour rien. D'après les résultats définitifs publiés sur le site du ministère de l'intérieur, 1566 électeurs de Lamastre avaient participé au vote dimanche dont 1518 avaient exprimé un choix. Dans la commune, Emmanuel Macron était arrivé en tête devant François Fillon et Marine Le Pen.