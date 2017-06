Assesseur à Anché, dans la Vienne, depuis 28 ans

Sans eux, il ne pourrait pas y avoir de scrutin. Les assesseurs ont un rôle déterminant dans le bon déroulement des élections. Portrait d'un assesseur qui assure les permanences depuis 28 ans maintenant, à Anché, dans le Sud-Vienne.

Anché, dans la Vienne, c'est : 1 bureau de vote, 5 assesseurs et 300 habitants. Ici, contrairement aux grandes villes, tout le monde ou presque se connait. Et grosso modo, on sait qui vote quoi, explique Bertrand Thibault, Conseiller municipal à Anché et assesseur depuis 1989 dans la commune

On sait à peu près qui vote quoi.. avec des surprises parfois

Parfois quand les scrutins sont très importants, et qu'il y a un enjeu national, comme la dernière fois,les langues se délient. On a alors des surprises parfois, comme le souligne le conseiller municipal d'une équipe sans étiquettes.

"Parfois même vous avez des gens qui ne prennent qu'un seul bulletin de vote. On leur dit tss tss ! il faut au moins en prendre deux. Il y a un secret dans le vote quand même", raconte Bertrand Thibault en souriant.

Une commune où on vote beaucoup

A Anché, globalement, il y a une forte participation aux différents scrutin.

"On doit être en tête de tableau des communes qui votent le plus dans le département. 87% aux dernières élections présidentielles par exemple", relève l'élu.

Un dimanche bien rempli

Avec une telle participation, peu ou pas de temps mort les dimanches d'élection. L'unique bureau de vote de la commune accueille un flux régulier de votants. Il n'y a finalement qu'entre midi et deux ou les électeurs profitent de leur dimanche pour traîner à table, mais en dehors de la pause méridienne, il y a toujours du monde dans le bureau de vote à Anché.

Si temps mort il y a, pas question de se reposer sur les lauriers, les 5 assesseurs du bureau repassent les signatures des votants, revérifient les les procurations, etc.

Toujours du public pour le dépouillement

En soirée, arrive l'heure du dépouillement. En public, mais en silence. Le maire énonce les noms à haute voix, les assesseurs reportent les votes dans les cases "petit bâton après petit bâton". Il faut que tout le monde puisse entendre.

Certaines fois, l'atmosphère est plus tendue que d'autres. Notamment pour les élections municipales, où on sent que chacun voudrait voir son candidat arriver en tête. Mais en général, le public respecte le silence et renonce à tout commentaire pendant le dépouillement.

Une photo de gorille dans l'enveloppe

En tant qu'assesseur, Bertrand Thibault en a fait des dépouillements avec parfois des surprises dans les enveloppes, comme par exemple cette photo d'un gros gorille à la place d'un bulletin de vote dans l'enveloppe, ou encore des annotations salées, voire fleuries... qu'on ne répétera pas ici !

La petite fille et l'urne

Et puis, il y a les anecdotes, que Bertrand Thibault, du haut de ses 64 ans raconte de bon coeur : "C'était il y a très longtemps, il y a prescription", précise -t-il quand même au passage.

"Ce jour là, des parents avaient emmené leurs 2 enfants pour qu'ils les voient voter. et pendant qu'on vérifiait les signatures, la petite fille, intriguée par le levier de l'urne s'est jeté sur elle et en actionné le bras plusieurs fois. Ce qui a comptabilisé des votes"

Bertrand Thibault, assesseur à Anché se rappelle que sur le coup tout le monde était un peu fâché, mais il a fallu faire avec. Finalement, les assesseurs ont trouvé la solution. Mais depuis, à Anché, chaque jour de vote, un assesseur est spécialement chargé de veiller sur l'urne.