Communes de l'Hérault cherchent assesseurs pour les prochaines élections

À Lunel par exemple, il faut une centaine d'assesseurs pour tenir les 32 bureaux de vote ouverts le 20 juin, au premier tour des élections départementales et régionales. La mairie a lancé un appel aux volontaires sur son site internet et sur sa page Facebook mais pas seulement. "On a activé tous les réseaux possibles et inimaginables : associations et autres et malgré ça, c'est très compliqué" reconnait Michel Crechet, adjoint aux Finances et aux Affaires générales.

À ce jour il manque encore une dizaine d'assesseurs, "alors si à travers France Bleu Hérault, il y a quelques bonnes volontés qui veulent se manifester, on les prendra avec plaisir" plaisante l'élu. Ce qui est sûr, c'est que les conseillers municipaux seront sur le pont le jour du scrutin.

Tout comme à Bessan où près de 25 assesseurs sont nécessaires. Les choses sont simples : les huit bureaux ne seront tenus que par des élus "Ça va être ric-rac parce que nous sommes 28 au conseil municipal" confesse le maire, Stéphane Pépin-Bonnet. En temps normal, les partis politiques envoient des bénévoles mais cette année rien. "Moi je fais le lien avec le fait qu'ils n'ont pas la côte. Aujourd'hui dans nos communes à taille humaine, il n'y a plus trop de militants".

Un argument repris par Michel Crechet mais qui avance également d'autres facteurs. "Déjà, on a deux scrutins en même temps, ce qui complique un petit peu les choses parce que ça nécessite de mobiliser plus de personnes. On est au début de l'été et on sort du confinement alors peut-être que les gens se disent qu'ils ont envie de profiter des weekends du mois de juin".

On peut se demander si le même problème ne va pas se poser avec les scrutateurs, ceux qui dépouillent les bulletins.