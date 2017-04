Attentat sur les Champs-Elysées : "Il y a la volonté de troubler l'élection présidentielle", pour Patrick Mennucci (PS)

Après l'attaque terroriste sur les Champs-Elysées ce jeudi soir, Patrick Mennucci appelle les Français à aller voter dimanche. "Ce serait la meilleure réponse que nous pouvons apporter à ces barbares", pour le député PS des Bouches-du-Rhône, invité de France Bleu Provence ce vendredi matin.

Invité de France Bleu Provence ce vendredi matin, le député PS des Bouches-du-Rhône Patrick Mennucci a rendu hommage au policier tué jeudi soir dans l'attaque terroriste sur les Champs-Elysées. "J'ai beaucoup pensé à ce policier, aux deux policiers blessés sur les Champs Elysée, et à leurs familles."

Ceux qui ont commis ce geste, à ce moment-là et à cet endroit-là, s'en prennent à ce policier. Et plus largement, aux valeurs démocratiques de notre pays et à l'élection présidentielle." Patrick Mennucci