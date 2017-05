Au FN en Haute-Vienne, "tout le monde est très motivé pour les législatives"

Malgré les couacs au sein du FN après la défaite de Marine Le Pen, et les affaires judiciaires qui s'accumulent, le secrétaire départemental du Front national en Haute-Vienne affirme que le moral des troupes est excellent pour les élections législatives. Vincent Gérard était notre invité ce lundi.

L'après-présidentielle est rude au Front national, mais en Haute-Vienne, le secrétaire départemental du FN veut surtout retenir les bons scores de Marine Le Pen. Ils donnent, d'après lui, de l'élan aux militants pour les législatives des 11 et 18 juin. Elections auxquelles Vincent Gérard sera lui-même candidat. Il était ce lundi à 8h20 sur France Bleu Limousin pour répondre aux questions de Régis Hervé.

La présidentielle s'est soldée par un sérieux revers de Marine Le Pen, elle reconnaît elle-même qu'elle a raté le débat. Florian Philippot menace de partir si sa position sur la sortie de l'Euro n'est plus de mise. Marion Maréchal Le Pen se met en retrait. Les affaires judiciaires s'accumulent. On a l'impression que ça ne va pas très fort au Front national en ce moment...

Tel que vous le décrivez, ça pourrait faire peur, mais pas du tout. Arriver à un score de 11 millions d'électeurs, ça n'est pas une défaite, même ici, 52.000 électeurs, c'est une victoire ! Et tout le monde est vraiment motivé pour les législatives. C'est vrai qu'au lendemain de la présidentielle, il y a eu de la déception, mais elle a été effacée par les scores, locaux et nationaux, et tout le monde a retrouvé le moral.

Vous êtes vous-même en lice aux législatives sur la 3ème circonscription de la Haute-Vienne, où il y a 11 candidats (voir liste ici). Est-il possible d'être au second tour face à l'unique sortante du département, la socialiste Catherine Beaubatie, et au patron de LR en Haute-Vienne Guillaume Guérin ?

Très sincèrement oui. Moi, je suis tout ce qu'il a de plus confiant. Madame Beaubatie représente un mouvement qui n'est même pas arrivé à 10% des voix au 1er tour de la présidentielle, donc on peut penser que ça va se reproduire... Quant au représentant des Républicains, il est arrivé derrière Marine Le Pen sur cette partie du département, comme sur toutes les autres circonscriptions. Guillaume Guérin, c'est quelqu'un qui est encore un petit peu jeune, qui a certainement beaucoup à apprendre et qui aura certainement, peut-être sa chance éventuellement plus tard mais pour ce coup-ci, je ne pense pas.

Il ne vous a pas échappé que Guillaume Guérin a choisi comme suppléant Gérard Rumeau, maire divers droite de Châteauponsac, qui en 2012 avait apporté son parrainage à Marine Le Pen pour la présidentielle. Il vient chasser sur vos terres avec vos armes ?

Tout le monde sait que Guillaume Guérin est un grand chasseur ! Moi ça m'embête au niveau de l'amitié que j'ai avec Gérard Rumeau, professionnelle et même personnelle. Le parrainage qu'il avait fait était républicain, ça ne voulait pas dire qu'il rejoignait les idées du Front national. Il n'a jamais adhéré au FN. Les gens feront la différence entre un maire divers-droite qui siège au département avec Les Républicains et quelqu'un qui est engagé au FN depuis ses 16 ans comme moi !