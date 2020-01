Catherine Debaenst, tête de liste à Aubusson : "Les Aubussonnais ont besoin d'une équipe neuve"

Aubusson, France

Elle était numéro 2 sur la liste "Tissons ensemble un avenir pour Aubusson", la liste conduite par Jean Auclair, et la voilà propulsée tête de liste depuis que l'ancien député de la Creuse a jeté l'éponge. Catherine Debaenst veut proposer aux Aubussonnais, "un regard neuf, une équipe neuve et un regard de femme". Retrouver l'intégralité de son interview en vidéo ici.

"J'ai envie de m'investir dans cette ville, explique Catherine Debaenst. Ça fait un an que je suis complétement disponible, puisque je suis à la retraite et le fait de rendre service à la population, c'est ce que j'ai modestement toujours fait vu ma profession. Je tenais à avoir cette proximité avec les gens, travailler pour eux et avec eux".

Le départ de Jean Auclair a crée un petit tsunami durant huit jours, le temps que les choses se remettent en place. C'est comme dans tout changement, il y a du plus et il y a du moins. Il y a deux personnes qui sont parties, et cinq nouvelles qui sont arrivées. Notre liste devrait être complète à priori à la fin de cette semaine.

Jean Auclair se mêle-t-il de la campagne ?

Non, non, non interdit, répond amusée Catherine Debaenst. Vous savez, il n'y a pas que Jean Auclair qui nous donne des conseils, plein de gens nous donnent des conseils. Nous écoutons, parce que tout est bon à prendre, on n'a pas la science infuse. Nous écoutons les conseils, mais nous suivons nos idées, en groupe et c'est important."

Novice en politique

"Je pense que c'est un atout. Vous savez, faire carrière en politique, ça n'a jamais été un gage de réussite. Je pense que les Aubussonnais ont besoin d'un regard neuf, d'une équipe neuve et peut-être aussi du regard d'une femme, qui je pense est un peu différent".