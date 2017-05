Avant le débat du 2e tour : les auxerrois sont nostalgiques

Alors qu’Emmanuel Macron et Marine Le Pen vont s'affronter ce mercredi soir, les auxerrois se souviennent de ces autres débats qui ont marqué la politique française.

Le débat de l’entre-deux-tours, c'est une tradition, un rendez-vous très suivi, à chaque élection présidentielle, depuis plus de 40 ans. Avant de s’affronter dans les urnes, Marine Le Pen et Emmanuel Macron vont donc se livrer à l’exercice traditionnel du duel télévisé.

1974 : le "monopole du cœur" en tête des souvenirs

Ils tenteront de faire aussi bien ou mieux que leurs illustres prédécesseurs. Giscard/Mitterrand, Mitterrand/Chirac, Sarkozy/ Hollande... de nombreux débats ont marqué les Icaunais. Et dans les rues d’Auxerre, le souvenir le plus fort est aussi le plus ancien, puisqu’il date du premier débat jamais organisé à la télévision. Il date de 1974, duel entre Valery Giscard d’Estaing et François Mitterrand : "C’est Giscard qui a dit à Mitterrand, vous n’avez pas le monopole du cœur » se souvient Laurent. « Ah ce n’est pas d’hier ça, mais ça l’a fait gagner", ajoute Daniel.

Une autre petite phrase est restée dans les mémoires des Auxerrois, elle a été prononcée 14 ans après « le monopole du cœur », en 1988. Cette fois, c’est François Mitterrand qui prend l’avantage sur Jacques Chirac. Nous sommes en pleine cohabitation. Chirac le premier ministre s’adresse à Mitterrand le président : "Ce soir, je ne suis pas le premier ministre, et vous n’êtes pas le président de la république. Nous sommes deux candidats, à égalité. Et qui se soumettent au jugement des français, le seul qui compte". Lapidaire, François Mitterrand répond, devant 30 millions de téléspectateurs : "Mais vous avez tout à fait raison, monsieur le Premier Ministre".

29 ans après, dans les allées du marché d’Auxerre, Bernard en rigole encore. "*_Il l’a claqué, là ! Mais c’était marrant parce que ces gens-là s’estimaient. C’était des joutes verbales de très haut niveau*. Avec l’élégance de ces gens-là. Des gens de haute valeur. Moi, j’aimais bien la qualité de la parole de ces gens-là_ ."

C’était des personnages imposants, rien à voir avec maintenant (Annie)

Annie et Guy partagent cette admiration pour les orateurs d'autrefois. Et pour eux, ce répondant, ce sens de la répartie, cette élégance dans le débat, appartiennent au passé : "c’était des personnages imposants, ça n’avait rien à voir avec maintenant", dit-elle. "C’était des débats d’une autre tenue. Moi je pense que celui-là risque d’être au ras des pâquerettes", ajoute-t-il.

Laurent lui, goûte peu les débats et les petites phrases, mais il estime que quelle que soit l'époque, quelle que soit la qualité des intervenants, l'exercice reste intéressant. "Au-delà des arguments, ça peut aussi révéler la personnalité des candidats. Ça peut aussi être intéressant de voir comment ils réagissent face à la contradiction", résume cet auxerrois.

2017 : premier débat avec l'extrême droite

En tout cas, le débat de ce mercredi soir sera le premier avec un représentant de l’extrême-droite. En 2002, Jacques Chirac avait refusé de débattre avec Jean - Marie Le Pen. La situation est bien différente aujourd’hui, comme le constate le politologue bourguignon Claude Patriat, professeur de Sciences Politiques à Dijon. "En 2002, le choc violent et brutal de l’irruption au deuxième tour de Jean-Marie Le Pen appelait une réaction nette et tranchée, une sorte de refus".

Mais ce qui était possible en 2002 le devient beaucoup moins en 2017 : "Vous avez plus de 7,6 millions de Français derrière Marine Le Pen. Il y a tout le chemin parcouru, l’enracinement du FN, sa banalisation. Et même si on en a envie, on ne peut pas refuser un débat avec un candidat qui a derrière lui 7,6 millions de Français", résume le politologue.

"Aujourd'hui, on ne peut plus refuser de débattre avec le Front National" : le politologue Claude Patriat Copier