Avesnois : une mère et son fils élus maires le même jour à quelques kilomètres près

L'engagement pour autrui c'est dans le sang des Guiost, Pierrette se souvient d'actions quand elle était jeune fille pour aider les personnes âgées, raconte la vie de conseiller municipal de son mari Jean-Claude pendant 19 ans à Eth. Quant à Benoit, il se souvient de la préparation des frites ou des chapiteaux pour les fêtes de village quand il était tout gamin avec les associations locales.

En 2014, le quadragénaire installé à Gommegnies et bien investi dans le monde associatif décide de monter d'un cran pour le "développement" de sa commune en se présentant aux municipales. Il n'est pas élu, mais siège dans l'opposition pendant six ans, à une dizaine de kilomètres de là, Pierrette elle est première adjointe.

Et le 15 mars dernier, ils sont passés au premier tour, un grand moment d'émotion pour le fiston.

C'était un défi commun, je pense que je l'ai quand même poussé un peu à se présenter comme tête de liste et je lui ai dit tu te rends compte ça ferait une belle photo si on est élus en même temps, ça vaut le coup quand même, ça restera dans la famille. On était tous les 2 inquiets pour l'autre le jour des résultats et c'était vraiment important pour l'un et l'autre que l'autre soit élu.

Le reportage de Rafaela Biry-Vicente Copier

Les deux maires Guiost vont siéger au conseil de la communauté de communes du pays de Mormal

Mère et fils ont enfilé leur écharpe tricolore le même jour à une demi-heure près le 23 mai, un grand bonheur pour Pierrette :

C'est indescriptible ! On élève ses enfants, un jour ils s'en vont et d'un seul coup, je me retrouve à travailler avec mon fils, on va se retrouver au conseil communautaire, y'a pas de mots pour dire le bonheur que ça représente.

Même si Eth est un petit village et Gommegnies un bourg, les deux maires Guiost comptent bien s'entraider pour gérer au mieux leur commune.

Pour le moment, la mère et le fils n'ont pas réussi à refiler le virus de la politique aux trois enfants de Benoit, mais ça peut venir s'amuse le nouveau maire car enfant, il reprochait aussi à ses parents de ne pas être beaucoup à la maison mais au service des autres, et finalement quelques années plus tard, il a donc suivi leurs traces.