Besançon : la mise sous pli des propagandes annonce le début de la campagne du second tour des municipales

Trois mois après la tenu du premier tour, la campagne officielle pour le second tour des élections municipales est lancée. Avec elle, la mise sous pli des propagandes électorales.

À Besançon, une cinquantaine de personnes sont mobilisés sur trois jours pour préparer les enveloppes. La mission est proposée à des personnes en difficulté pour trouver un emploi. La plupart sont accompagnés par l'association Interm'aides.

"Ce marché occasionnel va nous permettre de verser 50 000 euros de salaires aux personnes qui sont recrutés sur cette opération, ce qui n'est pas anodin compte tenu de la période, on a beaucoup de personnes qui ont perdu leur emploi durant le confinement", raconte Françoise Leroy, directrice de l'association Interm'aides.

Une cinquantaine de personnes sont mobilisées à Besançon pour la mise sous pli des propagandes électorales. © Radio France - Alia Doukali

Des conditions sanitaires stricts

Pour le second tour, l'opération de mise sous pli se déroule dans des conditions particulières liées à l'épidémie de covid-19. Les salariés sont équipés de masques et de gants de protection. Pour respecter les mesures de distanciation, chaque employé dispose de son propre poste de travail. Pour que cela soit possible, l'opération se fait dans un gymnase du Palais des Sports de Besançon. "On était dans l'obligation de respecter les gestes sanitaires et les distanciations, donc le Palais des Sports, c'est très bien", raconte Françoise Leroy, directrice de l'association Interm'aides.

Pour les employés habitués de la mise sous pli, l'ambiance est différente cette fois-ci. "Le premier tour était beaucoup plus convivial. C'est pas du tout la même ambiance, mais il fallait appliquer les gestes barrières", raconte Danielle, 51 ans.

Par mesure sanitaire, chaque employé travail avec des gants et un masque de protection. © Radio France - Alia Doukali

Par mesure sanitaire, les effectifs ont été largement réduits : 51 personnes mobilisées, contre 95 pour le premier tour des élections municipales. "Il a fallu faire des choix, car tout le monde voulait revenir sur ce second tour. On a choisi de faire travailler ceux qui avaient le moins d'autres activités", confie la directrice de l'association Interm'aides.

La mise sous pli se déroule sur trois jours. 70 000 enveloppes de propagande seront envoyées aux Bisontins d'ici la fin de la semaine. L'élection, quant à elle, aura lieu le 28 juin.