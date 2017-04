"Blabla Vote" : covoiturer pour aller voter !

La JCE (Jeune Chambre Économique) de la Mayenne lance l'opération Blabla Vote pour les prochaines élections.

Comment se rendre à son bureau de vote quand on n'a pas de moyen de transport ? En faisant du covoiturage ! C'est ce que propose la JCE de Laval (Jeune Chambre Économique) avec l'opération "Blabla Vote" à l'occasion de la présidentielle et des législatives. En 2014 déjà, la Jeune Chambre Économique avait mis en place un système de navettes pour permettre aux personnes âgées des maisons de retraite de l'agglomération lavalloise d'aller voter pour les municipales. Cette année, la JCE va plus loin, en lançant "Blabla Vote" : des navettes, toujours, pour les seniors, entre leur maison de retraite et les bureaux de vote (une quinzaine d'établissements de l'agglo participent à l'opération) ; mais aussi du covoiturage pour les particuliers.

Faire baisser l'abstention

Objectif affiché : inciter le plus de personnes possible à aller voter et faire baisser l'abstention. Lors de la dernière présidentielle, en 2012, le taux d'abstention était de 16% en Mayenne, et de 40% lors des législatives. Concrètement, il suffit d'aller sur le site blablavote.fr et de s’inscrire. La JCE mettra ensuite en relation les personnes ayant besoin d'un moyen de locomotion, et celles disposant de places libres dans leur véhicule. Les bureaux de vote desservis sont ceux de Laval, Louverné, Changé, L'Huisserie, Saint-Berthevin et Bonchamps. Et c'est gratuit. Mais pour des raisons d'organisation, ne tardez pas pour vous inscrire (le 1er tour de la présidentielle, on le rappelle, c'est le 23 avril !).