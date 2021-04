C'est Patricia Bordas qui mènera la liste de Geneviève Darrieussecq en Corrèze

Geneviève Darrieussecq était en Corrèze ce vendredi. La ministre déléguée à la mémoire et aux anciens combattants porte les couleurs de la majorité présidentielle dans ces élections régionales en Nouvelle-Aquitaine. C'est Patricia Bordas qui sera sa tête de liste dans le département.

Geneviève Darrieussecq veut plus de proximité entre les territoires et la gouvernance de la région

C'est au lac du Causse près de Brive que Geneviève Darrieussecq, candidate de la majorité présidentielle, est venue présenter celle qui sera sa tête de liste départementale pour cette élection régionale en Nouvelle-Aquitaine. Patricia Bordas, référente départementale de LREM, n'a pas caché sa fierté d'avoir été choisie pour cette tâche. Et elle ne tarit pas d'éloges sur la tête de liste régionale. "Quand vous écoutez ce qu'elle incarne, quand vous écoutez ce qu'elle souhaite faire pour la région, c'est exactement ce que notre Corrèze a besoin".

Battre Alain Rousset

Plus de proximité et d'équité entre les territoires qui composent la grande région, ce sera l'un des axes de campagne que va développer Geneviève Darrieussecq. Et c'est l'un des principaux reproches qu'elle fait au président sortant Alain Rousset. "Il faut changer de gouvernance. Cette gouvernance est trop centralisée, n'est pas assez à l'écoute des territoires, ne travaille pas assez avec les élus des territoires, avec les intercommunalités". Les politiques d'Alain Rousset auraient du coup selon elle fait prendre du retard à l'aménagement du territoire. Une façon de diriger la région par Alain Rousset qu'elle dénonçait déjà dit-elle en 2004 quand elle a été élue de la région Aquitaine. "Donc vous imaginez que je peux avoir ce discours au niveau de la nouvelle région".