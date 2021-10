Candidats, sondages, thèmes : le point sur l'élection présidentielle, à six mois du premier tour

L’élection à la présidence de la République est prévue les 10 et 24 avril prochains, mais la campagne est déjà lancée. À six mois de l’échéance on fait le point sur les candidats en lice, les premières projections des sondages et les thèmes qui devraient occuper les débats.

Elle occupe déjà tous les débats. L’élection présidentielle est prévue les 10 et 24 avril prochains. Déjà une trentaine de candidats se sont déclarés, et les thèmes de campagne commencent à émerger. On fait le point à six mois du premier tour.

Une trentaine de candidats

Au moins une trentaine de candidats, poids lourds de la politique ou "simples citoyens", se sont déjà déclarés, mais la liste définitive, qui devrait être réduite d'ici là, ne sera connue qu'au printemps. Pour pouvoir se présenter au premier tour, ces candidats doivent en effet obtenir l'investiture de leur parti pour ceux qui s'inscrivent dans ce schéma, et le soutien de 500 élus issus de 30 départements et collectivités différents. Ces parrainages d'élus doivent ensuite être validés par le Conseil constitutionnel.

À droite, Les Républicains n’ont toujours pas de candidat à l’Élysée, les militants le choisiront lors d’un congrès le 4 décembre. La présidente ex-LR de l'Ile-de-France Valérie Pécresse y participe, tout comme l'ancien négociateur pour le Brexit Michel Barnier, le député LR Eric Ciotti et le maire LR de La Garenne-Colombes Philippe Juvin. En revanche, Xavier Bertrand le président des Hauts-de France n’a toujours pas annoncé s’il se soumettait au vote des militants, alors que la fin des candidatures est fixée au 13 octobre prochain.

À gauche, de nombreux candidats sont déclarés mais aucun ne sort du lot dans les sondages. Yannick Jadot portera la liste écologiste après sa victoire lors de la primaire de septembre dernier. Au Parti Socialiste, la maire de Paris Anne Hidalgo a annoncé sa candidature début septembre, mais le maire du Mans Stéphane Le Foll maintient sa candidature à l'investiture du parti. Jean-Luc Mélenchon a annoncé il y a déjà un an qu’il sera de nouveau candidat à la présidence de la République. Fabien Roussel (PC), Philippe Poutou (NPA) et Nathalie Arthaud (LO) sont également en lice.

À l’extrême-droite, Marine Le Pen est officiellement la candidate du Rassemblement National depuis plus d’un an.

Enfin, ils ne se sont pas encore portés candidats mais font évidemment beaucoup parler d’eux. Emmanuel Macron devrait chercher un second mandat. Face à lui, le polémiste Éric Zemmour pourrait se hisser au second tour d’après de récents sondages.

Liste non exhaustive des candidats potentiels à l'élection présidentielle de 2022. © Visactu

Éric Zemmour bouscule les sondages

À six mois de la présidentielle, l'irruption du trouble-fête Eric Zemmour dans la course à l'Elysée sème le doute sur le remake annoncé du duel de 2017 entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen.

Selon un nouveau sondage Harris Interactive pour le magazine Challenges, Eric Zemmour double Marine Le Pen et se qualifie pour le second tour de la présidentielle, si la présidentielle avait lieu ce dimanche. © Visactu

Si à ce stade, les sondages confirment les uns après les autres la présence d'Emmanuel Macron au second tour, la présence de Marine Le Pen au second tour est en perte de vitesse. Le responsable de ce chamboulement n'est autre qu'Éric Zemmour (toujours pas candidat, on le rappelle) qui ne cesse de monter dans les sondages, l'un d'eux l'ayant même placé cette semaine pour la première fois au second tour avec 17 à 18% des intentions de vote, derrière Emmanuel Macron (24 à 27%).

Services publics, frontières et chômage : les grands thèmes de la campagne

Avec l'entrée en scène d'Éric Zemmour début septembre, les thèmes de l'immigration et de l'insécurité ont dominé le début de campagne, obligeant la plupart des candidats à se positionner. Marine Le Pen propose un "référendum", quand Jean-Luc Mélenchon dénonce "une vision rabougrie de la France".

Pourtant, selon un sondage Ifop réalisé à la fin août, l'immigration et l'insécurité ne constituent pas la principale préoccupation des Français, largement devancées par les interrogations sur "l'avenir du système social", comme la réforme des retraites. Ainsi, depuis la rentrée et l'entrée en lice de plusieurs candidats, les promesses pour améliorer le pouvoir d'achat des Français se multiplient. La PS Anne Hidalgo a proposé de doubler le salaire des enseignants pendant le prochain quinquennat. À droite, Xavier Bertrand, il défend l'idée d'une "prime au travail" pour qu'il n'y ait "plus un salarié à temps complet recevant moins de 1.500 euros net par mois".

Enfin, les questions environnementales constituent la principale préoccupation des jeunes électeurs. Le candidat écologiste Yannick Jadot, promet notamment "d'aller vers l'ISF climatique", qui taxerait davantage "le patrimoine financier qui investit dans les énergies fossiles". A droite, Michel Barnier, l'ex-négociateur du Brexit, se dit favorable à l'instauration d'une taxe carbone aux frontières de l'UE.