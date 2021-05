CARTE - Départementales 2021 : les candidats dans le Var

Les élections départementales ont lieu les 20 et 27 juin 2021. Dans le Var, 107 binômes sont candidats dans les 24 cantons du département.

Les sigles des partis et alliances politiques

COM : Parti communiste - DIV : Divers - DVC : Divers Centre - DVD : Divers Droite - DVG : Divers Gauche - DSV : Droite souverainiste - ECO : Ecologistes - EXD : Extrême-droite - EXG : Extrême-gauche - FI : France Insoumise - LR : Les Républicains - RDG : Radicaux de gauche - REG : Régionalistes - REM : la République en marche - RN : Rassemblement national - SOC : Parti Socialiste - UC : Union du Centre - UCG : Union du centre et de la Gauche - UCD : Union du Centre de de la Droite - UG : Union de la Gauche - UGE : Union de la Gauche et des Écologistes.

Les binômes candidats dans le Var

Brignoles

M. CARRATALA Laurent et Mme PATA Monique (UG)

M. BREMOND Didier et Mme LASSOUTANIE Chantal (DVD)

La Crau

Mme ARNOULD Patricia et M. GIRAUD Marc (LR)

Mme CURGIS Dominique et M. PALMIERI Camille (UG)

Mme COMMANDEUR Carole et M. DELBOIS Jean Claude (ECO)

Mme BOCCARD Stéphanie et M. EUDELINE (REM)

Draguignan

M. MIGLIOLI Jean-Bernard et Mme ZENTELIN-BONFILS Guillemette (DVD)

M. PALLARUELO Philippe et Mme RAGOSA Corinne (RN)

M. LOEW Grégory et Mme NICCOLETTI Christine (DVC)

Flayosc

Mme FOLCHER Oceane et M. PÉLERIN Eric (RN)

Mme PEREZ LEROUX Nathalie et M. REYNIER Louis (DVD )

Mme DELAVAUD Marie-Pierre et M. OLIVIER Maurice (DVG)

Fréjus

Mme CROS-FRAYSSINHES Maryse et M. ORLANDINI Jérôme (REM)

M. CHIOCCA Christophe et Mme LAUVARD Sonia, (RN)

M. POJAGHI Laurent et Mme ROMANO Christine (COM)

M. GIRAL Jacky et Mme LE BUZULIER Isabelle (ECO)

Mme AULOY Brigitte et M. CERRUTTI Martial(DVD)

M. GNERUCCI Yoann et Mme SOLER Annie (LR)

La Garde

Mme DAGUET Catherine et M. SAVARIN Jean-Louis (DVC)

Mme ARENE - LOMBARDO Claudette et M. SARAGONI Thibault (RN)

M. DURBANO Michel et Mme PEIRONET BREMOND Julia (SOC)

M. MASSON Jean-Louis et Mme RIALLAND Valérie (UD)

Mme NEGREL Monique et M. PARODI Jean-Luc (COM)

Garéoult

M. GUISIANO Jean-Martin et Mme PONCHON Marie-Laure (DVD)

Mme RAINGEVAL Stella et M. RUE Jean-Pierre (UCG)

M. BOULANGER Caroll et Mme LAPLACE Céline Christiane Pierrette (DIV)

M. BAROGHEL Anthony et Mme JOUANNEAU Catherine (FI)

M. DANVY Jacques et Mme HOET Jessica (RN)

Hyères

Mme CUVELIER Marie et M. DAO Philippe (UG)

M. EYNARD-TOMATIS Jean-Michel et Mme PENTEL Jacqueline (RN)

Mme BAUME Michelle et M. DOMINIAK Alexis (ECO)

Mme DEL PERUGIA Brigitte et M. DOUCET Jean-Pierre (ECO)

Mme CORDEIL Corinne et M. HARRY Xavier (DSV)

M. OLIVON Daniel et Mme TORTUYAUX Catherine (DIV)

Mme BURKI Geneviève et M. SAUVAIRE Eric (REM)

Mme BERNARDINI Véronique et M. ROUX Francis (UD)

Mme FERJANI Widad et M. MASSUCO Nicolas (UCD)

Le Luc

Mme AMRANE Christine et M. LAIN Dominique (DVD)

M. DAVID Geoffrey et Mme FEVRE Virginie (RN)

Mme BRAVO Patricia et M. FUSINA Cédric (DIV)

M. DEPIERRE Roger et Mme LECLER Janine (COM)

Ollioules

M. BENEVENTI Robert et Mme QUILICI Laetitia (LR,)

M. MEYER Jean-Pierre et Mme ZUNINO-CARTEREAU Claudie (UGE)

M. CORBEIL Jérôme et Mme FIOL Muriel (RN)

Roquebrune-sur-Argens

Mme CRISTOFANI Sabine et M. POUSSIN Julien (DVG)

Mme LE BUZULIER Claire et M. PADILLA Patrick (ECO)

Mme ARENAS Martine et M. MARTEL Nicolas (DVD)

Mme GEAY Irène et M. GILETTI Frank (RN)

Mme MIMOUNI Josette et M. REZK Michel (DVD)

Saint-Cyr-sur-Mer

M. LAURIOL Marc et Mme SAMAT Andrée (DVD)

M. CADE Didier et Mme COLLOMBON Danièle (REG)

M. MICHEL Stephane et Mme OLIVER Michele (UCD,)

Mme FERNANDEZ Valerie et M. MENICHINI Jean-Marc (RN)

Mme LARLET-LOIR Evelyne et M. SIMON Marcel (REM)

Saint-Maximin-la-Sainte-Baume

M. CHATARD Hervé et Mme GARELLO Vesselina (DVC)

M. DECANIS Alain et Mme VENTURINO-GABELLE Cathy (DVC)

M. GRANIER Michaël et Mme MENICHINI VERDONCK Laurence (RN)

Mme ALIS Muriel et M. SCHELLENBERGER Philippe (ECO)

M. BOURLIN Sebastien et Mme VINCENDEAU Severine (DVD)

Saint-Raphaël

Mme LEROY Carine et M. PECOUL Christopher (RN,)

M. DECARD Guillaume et Mme DUMONT Françoise (LR)

M. OLLIER Guillaume et Mme OUDOT Nathalie (ECO)

Sainte-Maxime

M. LANSADE Marc Etienne et Mme LARDAT Christiane (EXD)

Mme GUILLOT Thérèse et M. HERMIER Patrick (DVC,)

Mme LENOIR Véronique et M. LEONELLI Philippe (DVD)

M. DASPRE Pierre et Mme PEREZ Isabelle (COM)

M. BENEDETTO Alain et Mme LECCA BERGER Muriel (LR)

La Seyne-sur-Mer 1

Mme IVALDI Céline et M. SACCO Stéphane (UG

Mme BOUCHKARA Basma et M. LANCELLOTTA Stéphane (UCG)

M. GUTTIEREZ Damien et Mme POIVRET Maeva (DVD)

M. BOUAKSA Hakim et Mme SANTINI Martine (ECO)

M. MUNOZ Dorian et Mme ZANNA Cécilia (RN)

Mme GAUTIER Alexandra et M. GRILHÈRES Nicolas (COM)

Mme ONTENIENTE Lydie et M. PONTONE Ludovic (UCD)

M. BEN-MIHOUB Samir et Mme HUGUENY Cécile (DIV)

La Seyne-sur-Mer 2

Mme CLANET Régine et M. GUILLAUME Loïc (DIV)

M. BOCCALETTI Frédéric et Mme DELYON Isabelle (RN)

Mme BICAIS Nathalie et M. MULÉ Joseph (LR)

M. ANDRAU Olivier et Mme CHAPERON Mireille (UGE)

Mme MEYER Florence et M. NEMETH Dominique (COM)

Solliès-Pont

M. AYCARD Bruno et Mme BACCINO Véronique (LR)

M. BOLLA Alain et Mme CIMBRON Amaryllis (COM)

Mme AMBROGIO Severine et M. BORDIER Alexandre (RN)

Mme LAGIER Laure et M. TOULGOAT Julien (ECO)

M. GONI Jean-Claude et Mme LE VOT Karen (DIV)

Mme BOVERO Stéphanie et M. KASPERSKI Christophe (UCD)

Toulon 1

Mme COCHIN Sabrina et M. PLAZANET Nicolas (UGE)

M. NAVARRANNE Amaury et Mme SABARLY Marcelle (RN)

Mme AMIROUCHE Amel et M. RICHIERI Philippe (REM)

Mme MASSI Josée et M. MORENO Christophe (LR)

Toulon 2

M. BONNUS Michel et Mme MONDONE Valérie (LR)

M. CHEVET Julien et Mme LECOMTE BLONDËEL Dominique (RN)

Mme FALLER Christine et M. QUATTROPANI Didier(UG)

M. ACQUARONE Jean et Mme FUENTES Henriette (FI)

M. PICOT Jean-Claude et Mme TOULET Sophie (ECO)

Toulon 3

Mme BERTRAND Aline et M. CIATTONI Charles (RN)

M. BICHE Dimitri et Mme GODARD Isabelle (UG)

M. ALBERTINI Thierry et Mme FORTIAS Manon (LR)

Mme LAGARDERE-FRAISSE Carole et M. LUTERSZTEJN Olivier (UCG)

Toulon 4

M. CHEVENARD Yannick et Mme DEPALLENS Caroline (LR)

Mme BRUNEL Magali et M. COSTA Pèire (UGE)

M. KOUTSEFF Nicolas et Mme LAVALETTE Laure (RN)

Mme DRIQUEZ Viviane et M. SERRE Jean-Michel (REM)

Vidauban