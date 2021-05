CARTE - Départementales 2021 : les candidats en Vaucluse

Les élections départementales ont lieu les 20 et 27 juin 2021. En Vaucluse, 74 binômes sont candidats dans les 17 cantons du département.

Les électeurs sont appelés aux urnes les 20 et 27 juin pour élire leurs conseillers départementaux et régionaux lors des élections départementales et régionales. En Vaucluse, 74 binômes sont candidats les 17 cantons du département.

Les sigles des partis et alliances politiques

COM : Parti communiste - DIV : Divers - DVC : Divers Centre - DVD : Divers Droite - DVG : Divers Gauche - DSV : Droite souverainiste - ECO : Ecologistes - EXD : Extrême-droite - EXG : Extrême-gauche - FI : France Insoumise - LR : Les Républicains - RDG : Radicaux de gauche - REG : Régionalistes - REM : la République en marche - RN : Rassemblement national - SOC : Parti Socialiste - UC : Union du Centre - UD : Union de la Droite - UCG : Union du centre et de la Gauche - UCD : Union du Centre de de la Droite - UG : Union de la Gauche - UGE : Union de la Gauche et des Écologistes.

Les binômes candidats en Vaucluse

Apt

M. MERLE Patrick et Mme SANTONI Dominique (UD)

Mme MALIVEL Michèle et M. THEVENIEAU Dominique (REM)

M. KITAEFF Richard et Mme RAYNE Peggy (DVD)

Mme KADLER Marie-Christine et M. THÉROND Laurent, (UG)

Avignon 1

M. ALLEL Samir et Mme LOUARD Léa (ECO)

M. DESHAYES Eric et Mme HADDAOUI Zinèbe (UG)

Mme BELAÏDI Darida et M. CELAIRE Cédrick (DVG)

Mme GAVRILUK Tatiana et M. RUAT Paul (RN)

Mme HAFSAOUI Coline et M. MORETTI Alain (REM)

M. ISNARD Numa et Mme LANTHIER Yasmina (DVD)

Avignon 2

Mme LEFEVRE Laurence et M. MARTINEZ-TOCABENS Fabrice (DVG)

M. FARYSSY Farid et Mme TEJAS Patricia (UG)

M. PALY Christian et Mme WAGNER Valérie (DVC)

Mme BA Ramata et M. IORDANOFF Sylvain (ECO)

M. BRUEY Philippe et Mme CHANY-DUPRESSOIRE Christine (LR)

M. MATTEI Jean-François et Mme MONTAGNAC Carole (RN)

M. BORIES Pierre et Mme DUBOIS Claudette (LR)

Avignon 3

M. NAVARRO Alain et Mme SEDDIK Kheira (LR)

Mme RIGAULT Anne-Sophie et M. SOUQUE Grégoire (RN)

M. CASTELLI André et Mme DUBOIS Annick (UG)

Bollène

Mme BOMPARD Marie-Claude et M. VINSONNEAU Christian (EXD)

M. MALAPERT Jean-Jacques et Mme PELLETIER Bernadette (RN)

Mme LANTHELME Christine et M. ZILIO Anthony (DIV)

Carpentras

M. JAUME Marc et Mme VENDRAN Corinne (LR)

M. ADOLPHE Francis et Mme JOURDAN Astrid (DIV)

M. MORANDEAU Denis et Mme MUS Nathalie (REM)

M. MESEGUER SALVADOR Franck et Mme SURTEL Victorine (DVG)

M. DE LÉPINAU Hervé et Mme THOMAS DE MALEVILLE Marie (RN)

Cavaillon

Mme DI FRAJA Malika et M. MARTIN Frédéric (REM)

Mme AMOROS Elisabeth et M. BLANC Jean-Baptiste (LR)

Mme AUZANOT Benedicte et M. PEYRARD Jean-Pierre (RN)

Cheval-Blanc

Mme KHALIZOFF Samantha et M. ROUSSET André (DIV)

Mme LUCY Laetitia et M. ROUJON Dominiqu (RN)

Mme BOUCHET Suzanne et M. MOUNIER Christian (DVD)

L'Isle-sur-la-Sorgue

Mme FABRE Marielle et M. GONZALVEZ Pierre (LR)

Mme AGOGUÉ-FERNAILLON Véronique et M. ROYER Bruce (UGE)

Mme COURBET Marie-Laure et M. MARIN Jean-Pierre (DVD)

Mme BUISSON Dominique et M. MONTAGARD Christian (RN)

Monteux

Mme MACARIO Roselyne et M. TROUSSE Marc (DVD)

Mme LALAURIE Olivia et M. MOUREAU Guy (UG)

M. ALLEMAND Bruno et Mme BLANC Carine (DVC)

M. AIELLO André et Mme DUFOUR Antonia (DVD)

Mme BONNET Florelle et M. OBER Jean-Claude (RN)

Mme KIFFER Isabelle et M. TERRISSE Michel (LR)

Orange

M. BECK Andre-Yves et Mme VIDAL Frederique (RN)

M. SAVIGNAN Patrick et Mme VAUDRON Yasmina (UG)

M. LAROYENNE Gilles et Mme SEMET Agnès (UD)

Mme ANDRES Valerie et M. BOMPARD Yann (EXD)

Mme FARESSE Sylvie et M. MARSEILLE David (LR)

Pernes-les-Fontaines

M. RASPAIL Max et Mme SILEM Myriam (DVG)

M. AUBERT Patrice et Mme RAYNAUD Audrey (LR)

M. COMTAT Laurent et Mme GUITTET Laurence (DVD)

M. MICHEL Georges et Mme RIMBERT Catherine (RN)

Mme MACAIRE Myriam et M. VERDI Bruno (COM)

Pertuis

Mme BOUTILLON Odile et M. SIMOS Michel (DVD)

Mme ESCOFFIER Jade et M. MATHIEU Aymonn (RN)

M. LOVISOLO Jean-François et Mme TRINQUIER Noëlle (SOC)

M. GROSPELLIER Philippe et Mme MALINGE-MEHDI Catherine (REM)

M. LAFON Henri et Mme SERRA Catherine (UD)

Le Pontet

Mme BRUN Danielle et M. HEBRARD Joris (RN)

M. PASCAL Philippe et Mme VERA Fabienne (UG)

Sorgues

Mme BONELLO Chantal et M. GESLIN Stéphane (EXG)

Mme BADJI Sabah et M. BELLUCCI David (ECO)

M. DURY Valery et Mme LAUZEN-JEUDY Fanny (RN)

Mme JABLONSKI-CASTANIER Christelle et M. LAGNEAU Thierry (LR)

Vaison-la-Romaine

M. DE BEAUREGARD Philippe et Mme GAZZANO Olivia (RN)

M. COMBE Pascal et Mme PELLIER Laure (DVD)

M. MAZAS Jean-Alain et Mme MEYNAUD Alexandrine (DIV)

Mme RIGAUT Sophie et M. ROUX Alexandre (UG)

,Mme MURE Chantal et M. ROSSIN Roger (DVD)

Valréas