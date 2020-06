CARTE - Municipales dans l'Eure : les maires des dix plus grandes villes

Peu de changements dans l'Eure à l'issue du second tour des municipales dans les dix plus grandes villes de l'Eure.Tous les maires qui briguaient un nouveau mandat ont été réélus. Deux femmes ont été élues maires.

À Evreux, Guy Lefrand est réélu maire avec 50,97% des suffrages. Ses adversaires Timour Veyri recueille 36,76% des voix et 12,26% pour Guillaume Rouger. Réélection également à Gisors, le maire sortant Les Républicains, Alexandre Rassaërt, recueille 56,07% des suffrages face au divers gauche Anthony Auger. À Bernay, Jean-Hugues Bonamy ne briguait pas un second mandat et pour la seconde fois depuis le début des années 80, une femme Marie-Lyne Vagner s'installe dans le fauteuil de maire avec seulement 52 voix d'avance sur le deuxième Ulrich Schlumberger. Une femme s'est également imposée à Gaillon, elle faisait partie de l'équipe sortante, Odile Hantz (60,86% des voix, contre 27,73% pour le divers droite Antoine de Cosmi et 11,4% à David Piedefer).

Retrouvez les maires des dix plus grandes villes de l'Eure dans notre carte avec leur nuance politique de leur liste selon la classification du Ministère de l'Intérieur : en jaune "Divers", en marron "Divers centre", en gris "Divers droite", en violet "Union de la droite", en bleu "Les Républicains" et en rose "Parti socialiste".

Les maires élus au premier tour

C'est le cas de Marc-Antoine Jamet à Val-de Reuil, qui, avec près de 90% des voix, réalise le meilleur score du département dans un duel, de François-Xavier Priollaud à Louviers, de Michel Leroux à Pont-Audemer avec 59,94% des voix dans une triangulaire, de François Ouzilleau à Vernon. Un second mandat aussi pour Frédéric Duché aux Andelys. Yves-Marie Rivemale a conservé son fauteuil à Verneuil-d'Avre-et-d'Iton avec plus de 75% des voix dans une triangulaire.