CARTE - Les votes du 1er tour de la présidentielle, par circonscriptions en PACA

Selon les résultats du premier tour de la présidentielle en PACA, regroupés par circonscriptions, Marine Le Pen est arrivée en tête dans 28 des 42 circonscriptions de la région. Carte des résultats en PACA.

Précision : la carte publiée représente les résultats du premier tour de la présidentielle selon le découpage des circonscriptions en PACA. Ce n’est pas une projection du premier tour des législatives mais une visualisation par circonscriptions, des votes du 23 avril dernier.

Sur les 42 circonscriptions que compte la région PACA, Marine Le Pen est arrivée en tête dans 28, François Fillon dans 7, Jean-Luc Mélenchon dans 6 et Emmanuel Macron dans 1. Le Front national est de plus en plus implanté dans la région, comme en témoigne ces résultats du premier tour de la présidentielle.

Dans les Alpes-Maritimes, Marine Le Pen a obtenu la première place dans 5 des 9 circonscriptions, François Fillon dans les 4 autres.

Dans les Bouches-du-Rhône, la candidate du Front national est arrivée en tête dans 10 des 16 circonscriptions, Jean-Luc Mélenchon dans 3, François Fillon dans 2 et Emmanuel Macron dans 1. Dans le Var, comme dans les Alpes-Maritimes, Marine Le Pen et François Fillon ont partagé la première place des 8 circonscriptions : 7 pour la candidate du Front national, 1 pour celui des Républicains.

En Vaucluse, Marine Le Pen a obtenu la pôle position dans 4 des 5 circonscriptions, Jean-Luc Mélenchon dans 1.