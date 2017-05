CARTES - Présidentielle : "Emmanuel Macron obtient ses meilleurs résultats dans l'Ouest de la France"

Si l'on regarde une carte de France, le vote pour Emmanuel Macron est fort dans l'Ouest de la France, en Pays de la Loire et en Bretagne particulièrement. Christian Pihet, professeur de géographie sociale et politique à l'Université d'Angers, décrypte pour nous le vote des électeurs dans l'Ouest.

Au lendemain de l'élection d'Emmanuel Macron à la présidence de la République, des cartes ont été réalisées par le laboratoire de géographie ESO (Espace et Société) au Mans, en Sarthe, pour montrer comment ont voté les électeurs du grand Ouest. Christian Pihet, professeur de géographie sociale et politique à l'Université d'Angers, analyse ces cartes pour nous.

Des disparités régionales importantes

Le vote en faveur d'Emmanuel Macron dans l'Ouest - A. Wrobel, S. Angonnet / ESO Le Mans - CNRS

France Bleu : Que montrent ces cartes dans l'Ouest ?

Christian Pihet : Elles montrent deux choses. D'abord, Emmanuel Macron obtient quasiment ses meilleurs résultats nationaux dans l'Ouest de la France, y compris en Bretagne où le niveau est encore plus élevé que dans les Pays de la Loire. Ensuite, elle montre que ce vote Macron reflète des disparités régionales importantes. Et en particulier les disparités entre les villes-centres (Nantes, Rennes, Angers...), où les suffrages Macron dépassent les 80% en terme d'exprimés, mais aussi le dégradé urbain. Plus vous vous éloignez des premières couronnes périurbaines, plus ce vote décline en pourcentage, tout en restant très largement majoritaire.

Le vote Marine Le Pen dans l'Ouest - A. Wrobel, S. Angonnet / ESO Le Mans - CNRS

Et dans un certain nombre de secteurs, ce vote Macron se heurte à des votes Le Pen qui sont le résultat à la fois de territoires probablement en souffrance et de spécificités culturelles et historiques. Par exemple, pour la région des Pays de la Loire, la partie orientale et périphérique de la région, c'est-à-dire la Sarthe, l'est du Maine-et-Loire et le sud de la Vendée qui ont une proportion de votes Marine Le Pen nettement plus importante qu'à l'Ouest.

Les villes et les campagnes

Que disent ces cartes de la population qui vit sur ces territoires ?

Les régions qui ont voté le plus pour Emmanuel Macron sont des régions où les populations sont diplômées, ont des emplois plus qualifiés et qui sont aussi très attractives sur le plan de la population, comme l'agglomération nantaise au sens large. Au contraire, dans les zones plus "lepénistes", il y a des populations plus vieillies, qui ont plus de difficultés d'emploi, de mobilité et de fourniture de services que dans les parties métropolitaines comme Rennes, Nantes, Angers ou Le Mans.

Le vote Emmanuel Macron en Sarthe - A. Wrobel, S. Angonnet/ESO La Mans - CNRS

L'exemple du Mans et de la Sarthe est tout à fait intéressant, avec une pyramide centrale très macroniste autour du Mans et autour dans les territoires périphériques et ruraux une proportion plus élevée de votes Le Pen.