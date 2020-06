Catherine Debaenst, candidate à Aubusson : "les électeurs feront la différence"

Catherine Debaenst est arrivée en 3e position lors du 1er tour des municipales à Aubusson. Sa liste "Tissons ensemble un avenir pour Aubusson" a recueilli 21,82% des suffrages exprimés. Elle aurait pu faire basculer le 2e tour d'un côté ou de l'autre en faisant alliance avec l'un des deux candidats arrivés devant elle, mais elle a refusé. "Notre équipe et moi-même n'avons pas voulu, pour quelques postes d'adjoints, trahir la confiance que nos électeurs nous ont donné. Et puis, nous n'avons surtout pas voulu être impacté dans les affaires qui sont en train de sortir,, et qui risquent d'entacher cette élection et surtout les têtes de liste. Nous voulons rester en dehors de tout ça, tout simplement".

Ni pour l'un, ni pour l'autre

La liste de Catherine Debaenst a été approchée par les deux autres listes, toujours en course. Mais pour la candidate, il n'était pas question de faire de faire campagne aux côtes de l'un ou l'autre des candidats. "C'est clair, y a pas de préférence ! Les problèmes datent de 2014, 2015. Michel Moine était maire d'Aubusson et président de la Comcom, et Jean-Luc Léger, était son vice-président. Nous on part du principe qu'il y a une co-responsabilité des problèmes. Donc, nous sommes ni pour l'un ni pour l'autre".

L'effet papillon

L'équipe de Catherine Debaenst ne s'est pas fixé d'objectif en terme de siège pour ce second tour. "J'espère, si nous avons pas la chance d'être élu, d'être dans une équipe centrée sur Aubusson et les Aubussonais et non un équipe centrée sur elle-même et sur ses intérêts personnels. Et puis même si on a peu de siège, l'effet papillon, il faut s'en méfier, ça peut donner des tsunamis ! Durant le confinement, les deux autres candidats qui sont des élus, ont fait le job. C'est normal, c'est le contraire qui aurait été gênant. Nous, nous étions plus en retrait et c'est normal aussi. J'ai fait des choses de mon côté mais je ne l'ai pas crié sur les toits. Je pense que les gens ne sont pas dupes. Ils ont vu ce qui était fait normalement et ils ont vu certaines mises en scène. Ils feront la différence".