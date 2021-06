Ce 27 juin est un nouveau dimanche d'élection(s) en Côte-d'Or

On vote ce dimanche pour le second tour des élections régionales et départementales. Les bureaux ont ouvert à 8 heures. En Côte-d'Or, 358 121 électeurs sont appelés aux urnes pour un double scrutin, dont le mode n'est pas le même selon l'élection.

Nous sommes à nouveau appelés devant les urnes ce dimanche 27 juin pour le deuxième tour des élections départementales et régionales. La seule différence par rapport au dimanche 20 juin, en Côte-d'Or, c'est qu'on ne votera pas pour les départementales dans les cantons de Vitteaux et de Chatillon-sur-Seine puisque des candidats y ont été élus dès le premier tour. Pour le reste, rien ne change. Les bureaux de vote ont ouvert à 8h ce dimanche. Ils fermeront à 18h dans la plupart des communes du département sauf dans l'agglomération dijonnaise, où on peut voter jusqu'à 19 h.

Deux élections, deux modes de scrutin différents

Pour les régionales, on vote pour une liste. Seules les listes ayant obtenu plus de 10 % des suffrages exprimés au 1er tour peuvent se maintenir. En Bourgogne Franche-Comté, on devra donc choisir entre 4 listes. La liste qui arrive en tête après le second tour bénéficie d'une prime majoritaire à savoir 25 % des sièges. Les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages, dont celle arrivée en tête, se répartissent les autres sièges à la proportionnelle de quoi assurer une majorité relative pour la liste arrivée en tête.

Pour les élections départementales, on vote là pour un binôme. En Côte d'Or, il y a 23 cantons, donc 46 binômes a élire. Deux binômes ont déjà été élus au premier tour dans les cantons de Chatillon-sur-Seine et Semur-en-Auxois. Il reste donc 21 duels. Le rassemblement national présente un binôme dans 4 cantons. Enfin dans quinze cantons, on aura le droit à un duel droite gauche.