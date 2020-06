C'est samedi matin à 10 heures que se réunira le nouveau Conseil municipal d'Avignon sorti des urnes ce dimanche. Sans surprise, Cécile Helle se succédera à elle même pour un second mandat. La séance d'installation sera publique

Cécile Helle entamera samedi matin son second mandat de Maire d'Avignon

En 2014, la socialiste Cécile Helle tout juste victorieuse des élections municipales, s'était vue offrir par la Maire sortante Marie-Josée Roig un ouvrage... sur l'histoire du Tramway ! Une passation de pouvoir très républicaine à l'époque et un cadeau en forme de clin d’œil sur le projet "cher" à l'ancien Maire, devenu réalité depuis.

En 2020, la divers gauche Cécile Helle s'est offert un plus beau cadeau : un second mandat de 6 ans après sa réélection dimanche par 45% des voix contre 30% à Anne-Sophie Rigault du Rassemblement National ; 15% à Jean-Pierre Cervantès d'Europe Ecologie Les Verts et 9% à Michel Bissière des Républicains. Les 53 "nouveaux" élus se retrouveront ce samedi matin à 10h pour la séance d'installation officielle du Conseil municipal qui procédera dans la foulée, à l'élection de son Maire : Cécile Helle 51 ans.

Instructif... pour les 37668 abstentionnistes du second tour !

La séance sera publique. Les avignonnais et les montfavétains intéressés pour y assister soit dans la Salle des Fêtes (comme en 2014) soit dans le péristyle de la mairie où seront installés des écrans de télévision. L'installation des nouveaux élus et l'élection du Maire seront également retransmises sur le site internet et les réseaux sociaux de la ville. A recommander particulièrement aux 37.668 avignonnais inscrits sur les listes électorales qui ne se sont pas déplacés dimanche pour faire leur devoir électoral !

53 femmes et hommes élus jusqu'en 2026

Les 53 élus se répartissent de la manière suivante : 39 élus pour la liste conduite par Cécile Helle ; 8 élus pour celle d'Anne-Sophie Rigault, 4 élus pour celle de Jean-Pierre Cervantès et un seul élu pour Les Républicains, la tête de liste Michel Bissière. Retrouvez ici tous les noms des nouveaux élus d'Avignon. 34 conseillers municipaux -de la majorité et de l'opposition- siégeront au Grand Avignon.

Une autre date est à retenir, celle du jeudi 9 juillet. Ce jour-là, les nouveaux élus du Grand Avignon se réuniront à partir de 17 heures à la salle polyvalente de Montafvet pour l'installation du nouveau conseil communautaire et pour élire le successeur du président Patrick Vacaris... Cécile Helle s'offrira-t-elle un second cadeau ? Réponse dans quelques jours.