CGT en tête aux premières élections professionnelles de l'agglomération Pays Basque

Un millier d'agents issus de la fusion des 10 intercommunalités a élu 6 représentants. LA CGT rafle la moitié des sièges, la CFDT en obtient 2, LAB 1

Résultat par pôle, ou ancienne intercommunalité © Radio France - IE

La CGT arrive en tête en Soule, à Hasparren et Amikuze, la CFDT est première force dans l'ancienne ACBA, Garazi-Baigorry, Nivadour et Bidache, LAB domine dans le Sud Pays Basque et Errobi.

La résorption de la précarité au menu

Titularisation des précaires, harmonisation des régimes indemnitaires font partie des dossiers prioritaires pour les nouveaux élus. "Ce qui est loin d'être le cas" si on travaille à Hendaye, Mauléon ou *Bayonne explique Iban Ibarburu (élu LAB). La CGT est le syndicat le plus voté alors qu'il s'est toujours opposé à la création de cette agglomération. Vous avez dit paradoxe ?

Denis Dartigoueyte (CGT), Laurent Roux (CFDT) et Iban Ibarburu (LAB) analysent le résultat Copier

L'agglo compte 1.100 à 1.200 slariés, mais seuls 984 d'entre eux étaient inscrits © Radio France - Iban Etxezaharreta

Les agents rencontrés à Urrugne réclament embauche et égalité de traitement

Elus et délégués syndicaux ont un an pour harmoniser les conditions de travail Copier

Urrunago joan

Sindikatu guziak ados aintzina lan eta sari baldintzak berdintzeko langile guzien artean.

Komite Teknikoak kudeatzen baitu lanaren antolaketa, iraupena, baita saria tokiko funtzionarioentzat.

LAB sindikatuak urrunago joan nahi du Parekotasun kudeaketa komitea Paueko eskutik hartuz, Euskal Elkargoak beregana dezan 350 langile baino izanez gero irizpidea betetzen duelako.

Régis Ousset (CGT) eta Maika Lapouble (LAB) aldarrikapenak zehzten Copier

Eta 2018 urte bukaeran, bozketa errepikatu beharko dute, heldu den urtean tokiko kolektibitate guzietan iraganen baitira hauteskunde profesionalak, Euskal Elkargoa barne