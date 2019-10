Changer d'ère: une huitième liste aux municipales à Biarritz

"Changer d'ère - Garai aldaketa" est emmenée par François-Xavier Menou, adhérent LREM, et Philippe Nalpas, assistant parlementaire LR. Elle veut ramener de l'apaisement à Biarritz et donner la priorité à la transition écologique.

Biarritz, France

La liste "Changer d'ère - Garai aldaketa" veut "retrouver la fierté d'être biarrot" et insiste sur le fait que la majorité des participants n'a pas de carte de parti politique. Ceux que l'on voie en tête pourtant, François-Xavier Menou et Philippe Nalpas sont clairement encartés. Le premier, François-Xavier Menou, est député suppléant La République en Marche (LREM); et le second, Philippe Nalpas, assistant parlementaire du sénateur Les Républicains (LR) Max Brisson.

L'ombre de Max Brisson

Difficile d'ailleurs de ne pas voir planer l'ombre du sénateur et ex candidat municipal biarrot LR sur cette liste. En plus de Philippe Nalpas, trois ex conseillers municipaux de Max Brisson participent à la démarche. "Changer d'ère", qui joue avec l'expression "changer d'air" a un petit goût de dégagisme, mais elle se défend de s'en prendre au maire ou à l'équipe sortante et veut rassembler, une gageure dans une ville qui compte déjà huit candidatures, soit près d'1% du corps électoral.

Un cap, une mission, des valeurs

La liste "Changer d'ère - Garai aldaketa" met en avant sa moyenne d'âge plutôt jeune, et fait de la transition écologique sa priorité, "c'est un enjeu de territoire", pour une ville sportive et océane. Parmi les propositions concrètes, par exemple requalifier l'avenue Kennedy, une entrée de ville, par où arrivent les touristes, et la nomination d'un Mr/Mme anti-gaspillage et Mr/Mme subventions.

FX Menou: "Les gens de notre liste sont sans étiquette" Copier

Les candidats déclarés à Biarritz

La dernière candidature en date affirme avoir tenté une démarche de rassemblement qui a échoué. Huit candidatures sont déclarées à ce jour: