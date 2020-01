Circulaire Castaner sur les municipales : qu'en pensent les maires du Berry ?

Centre-Val de Loire, France

À deux mois des municipales, voici une circulaire passée en douce par le gouvernement qui fait couler beaucoup d'encre. La "circulaire Castaner" prévoit de supprimer les nuances politiques dans les communes de moins de 9000 habitants (contre moins de 1000 jusqu'à présent). Au niveau national, cette semaine, les réactions politiques sont unanimes : l'opposition (LR, PS, RN) veut écrire au Conseil d'État pour demander le retrait de la circulaire. L'AMF, l'association des maires de France, a publié un communiqué pour demander qu'elle soit modifiée. Et dans le Berry ?

"Dans les petites communes, le clivage gauche-droite est suranné"

Notre territoire est particulièrement concerné : sur 537 communes, seulement cinq dépassent les 9000 habitants ! Deux dans l'Indre (Châteauroux et Issoudun) et trois dans le Cher (Bourges, Vierzon et Saint-Amand-Montrond).

Les maires, eux, sont partagés. Selon Michel Blondeau, maire de Déols (7 500 administrés), l'idée est pertinente : dans les petites communes, l'étiquette politique n'a pas vraiment de sens, selon lui. "J'ai vu dans le passé des exemples où lorsqu'on déclarait une liste, on nous demandait absolument de lui une couleur politique. C'est très gênant, parce que les maires des petites communes mènent des équipes diverses, et dont la population n'attend pas forcément qu'ils aient telle ou telle opinion politique."

Denis Durand, président de l'association des maires du Cher et élu de Bengy-sur-Craon (700 habitants), partage cet avis : "En-dessous de 9000 habitants, le clivage gauche-droite est quand même suranné. Sachant que même au niveau national, aux européennes par exemple, il n'y a pas un électeur sur quatre qui s'est prononcé pour la droite ou la gauche traditionnelle !"

à lire aussi Municipales : l'Association des maires de France demande une modification de la circulaire Castaner

"Une mascarade" pour masquer la "défaite probable" de LREM aux municipales

Mais derrière ce postulat plutôt louable, certains dénoncent une intention bien différente. André Laignel, premier vice-président de l'association des maires de France, également maire d'Issoudun, crie à la manipulation politique : "LREM va vers une défaite probable, et surtout elle est peu ou pas du tout représentée dans les petites villes et en milieu rural. C'est véritablement une mascarade démocratique, pour noyer ses résultats dans ceux des autres." Une manière pour la République en Marche de minimiser ses mauvais scores à venir ?

André Laignel déplore aussi la méthode plutôt opaque employée par le gouvernement : "L'Association des maires de France n'a été ni informée, ni associée à la démarche de cette circulaire. Elle a dû être rédigée il y a trois semaines, et nous avons dû batailler pour en avoir connaissance."