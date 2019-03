Clermont-Ferrand : un répertoire électoral unique pour gérer plus facilement les listes de chaque commune

Clermont-Ferrand, France

Les élections européennes arrivent à grands pas. Elles se déroulent chez nous le dimanche 26 mai. Si vous n'êtes pas inscrit sur les listes électorales, vous pouvez encore le faire jusqu'au 31 mars, une date désormais flottante liée aux différents scrutins et qui remplace définitivement le couperet du 31 décembre. Autre nouveauté, si vous ne savez plus où vous êtes inscrit, vous pouvez désormais connaître votre situation grâce à la mise en place du répertoire électoral unique accessible en ligne sur le site officiel de l'administration française. Un service géré par l'INSEE en étroite collaboration avec les mairies et les consulats.

A Clermont-Ferrand, 172 172 personnes sont inscrites à ce jour, sur les listes électorales, dont 2 328 depuis le 1er janvier 2018. Alors qu'ils étaient près de 10 000 à s'inscrire pour la dernière présidentielle. A Clermont-Ferrand, un quart des inscriptions se fait sur internet. Les ressortissant d'un pays européen peuvent également voter. Il y en a près de 900 à Clermont-Ferrand. S'ils sont inscrits sur les listes électorales, ils pourront également voter aux prochaines municipales en 2020. Ne vous inquiétez pas si vous avez égaré votre carte d'électeur, une nouvelle vous est envoyée avant chaque élection. Pour le scrutin européen, vous devriez la recevoir courant avril.