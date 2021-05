Elections départementales en Seine-et-Marne : soumettez vos propositions aux candidats

Durant la campagne pour les départementales en Ile-de-France, France Bleu Paris et France 3 organisent des débats avec les candidats. Vous pouvez nous transmettre vos propositions sur les transports, sur la solidarité et sur la désertification médicale. Vos idées seront soumises aux candidats.

Pour ces élections départementales 2021, France Bleu et France 3 font équipe et organisent sept débats pour sept départements.

Les premiers débats seront diffusés le lundi 7 juin 2021, en soirée, sur France 3 Paris Ile-de-France.

Vous avez la parole

Nous vous proposons de faire entendre votre voix sur des sujets qui vous concernent au quotidien.

Vous avez des idées, des suggestions, des propositions concrètes pour que les choses s'améliorent, pour que la vie soit plus simple, plus facile ? Partagez-les avec nous et nous les soumettrons aux candidats au cours des débats.

Pour la Seine-et-Marne, vous pouvez faire des propositions dès à présent sur trois thèmes.

Partagez vos idées sur la route et les transports, sur la solidarité et les prestations sociales et sur la désertification médicale.

Transmettez-nous vos propositions

Vous pouvez aussi nous appeler au 01 42 30 10 10 pour nous proposer vos idées et vos solutions.