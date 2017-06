Législatives : qui est Charles De Courson, député (UDI) de la 5e circonscription de la Marne ?

Charles de Courson, (UDI) a été réélu ce dimanche député de la 5e circonscription de la Marne avec 71,57% des suffrages, en battant Thomas Laval (Front national) au second tour des élections législatives 2017.

Né le 2 avril 1952 (65 ans) à Paris, Charles de Courson est père d'un garçon, diplômé de l'Essec et de l'ENA, et haut-fonctionnaire (président de la Caisse mutuelle marnaise d'assurance et président de la Société marnaise du Crédit Immobilier).

Député sortant (député depuis 1993 sous l'étiquette UDF), il va briguer son 6e mandat. Il a été conseiller au cabinet du ministre de l'industrie (Alain Madelin, lors de la première cohabitation en 1986). Cette même année, Charles de Courson succède à son père à la mairie de Vanault Les Dames. Il est aussi vice-président du Conseil Général de la Marne.