VIDÉOS - "L’Europe et vous" : comment l'Union européenne change votre vie quotidienne

Consommation, études, transports etc. : dans tous ces domaines, l'Union européenne réglemente et régit le quotidien de millions d'Européens et de Français. À deux jours des élections européennes qui désigneront les députés qui siégeront au Parlement européen durant les cinq prochaines années, France Bleu revient sur dix mesures qui ont un impact sur notre vie quotidienne.