"Comme en 2017, l'abstention risque de progresser entre les deux tours", selon le politologue Tristan Haute

25,5% des électeurs samariens ne sont pas allés aux urnes ce dimanche pour le 1er tour de l'élection présidentielle. C'est plus qu'en 2017 mais pas le record de 2002 qui avait vu Jean-Marie Le Pen et le Front national accéder pour la première fois au second tour.