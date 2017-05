Présidentielle : Emmanuel Macron remporte 60,91% des voix dans l'Indre, abstention record

Le candidat d'En Marche arrive en tête dans l'Indre, au second tour de l'élection présidentielle. Les tendances se sont donc inversées par rapport au premier tour, quand Marine Le Pen avait récolté plus de voix dans le département que ses dix adversaires.

Contrairement au premier tour de l'élection présidentielle, les électeurs de l'Indre ont suivi la tendance nationale lors du second tour : ils ont placé Emmanuel Macron en tête des suffrages, face à Marine Le Pen. Mais l'avance du candidat d'En Marche est plus courte que la moyenne nationale, à savoir 65,8 % pour Emmanuel Macron et 34,2 % pour Marine Le Pen.

Marine Le Pen gagne des électeurs mais perd des communes

Dans l'Indre, Marine Le Pen avait été la grande gagnante du premier tour de l'élection présidentielle. Elle avait remporté 24,43 % des voix, devant Emmanuel Macron (20,85 %). Au second tour, le "front républicain" semble avoir fonctionné : la candidate du Front national arrive deuxième avec 39,09 % des voix.

La candidate du Front national a convaincu 48 communes indriennes, 14 de moins qu'au premier tour. Pourtant, elle a gagné près de 12.000 électeurs pour atteindre le nombre de 43.954.

Marine Le Pen atteint son record à Bretagne avec 70,72 % des voix. Elle fait 50,82 % à Villedieu-sur-Indre, la plus grande commune qui a voté pour elle.

Pour comparaison, en 2002, Jean-Marie Le Pen avait fait 16,63 % des voix.

Emmanuel Macron s'impose dans 193 communes

Au contraire, le candidat d'En Marche a fait un bond dans les suffrages, pour atteindre le score de 60,91 %. Il aussi gagné des électeurs en passant de 27.301 au premier tour à 68.482 au second, bénéficiant des reports de voix du fameux "front républicain".

Emmanuel Macron a notamment raflé la mise à Châteauroux, la plus grande du département, et y a fait l'un de ses meilleurs scores, 71,05 %. Le meilleur étant 72,01 % au Poinçonnet.

Fait notable : les électeurs issoldunois ont renversé la tendance par rapport au premier tour et mis le marcheur en tête face à la frontiste.

Aucun des candidats n'ont réussi à départager les petites communes de Champillet et Lignerolles, où les électeurs ont voté pour les deux à 50-50.

Record d'abstention, de votes blancs et nuls

Ce deuxième tour est aussi marqué par une hausse de l'abstention, passée de 20,49 à 23,43 % entre les deux tours. Un record pour une élection présidentielle.

Autre record, celui des votes blancs et nuls avec 9,57 % et 4,26 % respectivement. Du jamais vu dans l'Indre.