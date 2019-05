Comment voter dimanche pour les européennes ?

Dijon, France

On vote pour les européennes dimanche 26 mai. 34 listes sont candidates pour désigner 79 députés européens. Dimanche les bureaux de vote ouvrent à 08h00 et fermeront à 18h00. Philippe Icard, maître de conférence en droit européen au centre de recherche et d'étude en droit et science politique (Credespo) à l'université de Bourgogne explique qu'il faut se munir de "sa carte d'électeur et d'un document qui vous identifie : une carte d'identité, un passeport, un permis de conduire, une carte vitale ou même un permis de chasse. On peut voter avec ces documents même sans sa carte d'électeur. Dans les communes de moins de 1 000 habitants, on peut voter sans document d'identité" à condition que le président du bureau de vote vous reconnaisse.

Permis de chasse, vote bloqué et députés qui attendront le Brexit

Philippe Icard précise qu'on ne pas rayer un nom sur le bulletin de vote car on vote pour des listes bloquées : "on ne peut pas modifier les personnes sur la liste, ni même changer le classement. C'est un scrutin à la proportionnelle : une liste doit obtenir 5 % des voix pour avoir un représentant au parlement".

Les étrangers votent pour ce scrutin., à condition d'avoir 18 ans. "Les étrangers, ce sont uniquement les ressortissants des états membre de l'Union Européenne" précise Philippe Icard : "c'est-à-dire qu'un Algérien ou un Marocain ne peuvent pas voter mais un Letton peut votre en France s'il est incrit sur les listes électorales".

Tous les européens votent. Les néerlandais votent jeudi, les irlandais vendredi. Mais Philippe Icard a repéré une particularité dans ce vote européen : "on va voter pour 79 députés mais il n'y en aura que 74 qui pourront siéger. Il faudra attendre la fin du Brexit pour que les 5 derniers de la liste puissent siéger."