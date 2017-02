Landes : on connaît les candidats de la France Insoumise pour les législatives

Les candidats de la France insoumise pour les législatives dans les Landes sont désignés. Céline Piot représentera le mouvement de Jean-Luc Mélenchon dans le première circonscription, Caroline Dacharry dans la deuxième et Philippe Dubourg dans les troisième. Le scrutin a lieu les 11 et 18 juin.

Céline Piot sera la candidate de la France Insoumise dans la première circonscription des Landes. Elle a 46 ans. Elle est secrétaire départementale du Parti de Gauche dans les Landes. Après quinze ans à enseigner l'Histoire au lycée Despiau à Mont de Marsan, elle travaille aujourd'hui à l'Espe de Mont de Marsan, l'Ecole Supérieure du Professorat et de l'Education.

"La géométrie variable c'est fini. C'est aux autres de rejoindre la France Insoumise mais pas à nous d'aller supplier je ne sais quoi" Céline Piot - candidate la France Insoumise dans la 1ère circonscription des Landes

Le suppléant de Céline Piot s'appelle Stéphane Bécart. Il habite Callen en haute lande. Il est pompier.

France Bleu Gascogne a demandé à Céline Piot ce qu'elle pensait de l'appel de Benoit Hamon à Jean-Luc Mélenchon pour construire une majorité parlementaire gouvernementale. La secrétaire départementale parle d'appels incantatoires qui ont plutôt pour but d'isoler la candidature de Jean-Luc Mélenchon. "On ne va pas continuer à faire ce qui a tué le Front de Gauche : un coup on part avec le Parti Socialiste, un coup on part avec le Parti de Gauche. La géométrie variable, c'est fini".

Céline Piot estime que c'est aux autres partis de rejoindre la France Insoumise. La secrétaire départementale du Parti de Gauche estime que le Parti Socialiste a perdu le combat politique, l'hégémonie culturelle. "Le PS cherche à sauvegarder des circonscriptions qu'il prend pour des fiefs, c'est fini" dit-elle.

Caroline Dacharry sera la candidate de la France Insoumise dans la deuxième circonscription des Landes. Son suppléant sera Bernard Letaillade.

Philippe Dubourg sera le candidat de la France Insoumise dans les troisième circonscription des Landes. Il est maire de Carcarès-sainte-Croix. Sa suppléante n'a toujours pas été désignée.