Coronavirus : des élus ne veulent pas siéger aux conseils municipaux en fin de semaine

Le premier tour des élections municipales dimanche 15 mars a permis l'élection des maires dans environ 30.000 communes en France. Les conseils municipaux qui doivent élire le premier magistrat se réuniront d'ici dimanche. Mais des élus ne veulent pas y assister à cause de l'épidémie.

La loi prévoit que le nouveau conseil municipal doit se réunir dans la semaine qui suit son élection pour procéder à l'élection du maire et de ses adjoints. Des élus trouvent la tenue de ces conseils inapproprié dans le contexte de pandémie de coronavirus et des mesures de restrictions de déplacement . C'est le cas d'Ingrid Levavasseur, élue conseillère municipale à Louviers dimanche dernier "je n'irai pas, c'est la responsabilité de chacun qui est mise en jeu, en tant que soignante, je suis déjà suffisamment exposée" explique l'élue qui donnera son pouvoir à la tête de liste :

C'est inconcevable de demander aux citoyens d'être confinés chez eux et nous, nous rassembler alors qu'un confinement se limite à cinq personnes

Le conseil aura lieu exceptionnellement au Moulin vendredi 20 mars à 18h30 et sera diffusé en direct sur le site de la ville internet de la ville de Louviers.

Le Rassemblement national ne siégera pas dans la Métropole de Rouen

À Grand-Quevilly, le Rassemblement National s'apprête à faire son entrée au conseil municipal avec trois élus. Mais ils ne siégeront pas non plus, "c'est totalement irresponsable de maintenir l'organisation de ces conseils municipaux, nous réunir à 35 élus plus les services municipaux" explique Eve Froger, 23 ans, élue dimanche 15 mars

Dans l'intérêt de tous et de la démocratie, on peut absolument pas organiser ces conseils municipaux

La même décision a été prise par les quatre élus RN de Petit-Quevilly

Même décision dans un village de l'Eure

À Bourg-Beaudouin, Gérard Revert a été réélu dimanche. L'élu, qui entamera son troisième mandat, a écrit au maire de la commune de 760 habitants dans l'Eure pour lui dire qu'il ne siégera pas au conseil. Le premier magistrat lui aurait répondu que "Monsieur le Préfet lui demandait instamment de bien vouloir élire le maire et ses conseillers" peste l'élu de 69 ans :

"Mon maire me dit, on va se réunir à 15 dans 40 mètres carré, il y a un problème

"Même sur une inhumation, on ne peut pas y aller et on va se réunir à 15 ? " s'étonne Gérard Revert, élu à Bourg-Beaudouin Copier

Un autre conseiller de Bourg-Beaudouin a aussi pris la décision de ne pas siéger. Gérard Revert demande le report de ces conseils municipaux même s'ils se tiennent à huis-clos. L'élu ne veut pas non plus donner son pouvoir à un autre conseiller pour respecter le secret du vote.

"Nous ne pouvons pas nous passer des maires pour lutter contre le #Covid19" explique Sébastien Lecornu sur son compte Twitter. Le ministre chargé des Collectivités territoriales a lui-même été réélu dimanche dans sa ville de Vernon sur la liste conduite par François Ouzilleau.