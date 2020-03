Coronavirus : des mesures de prévention dans les bureaux de vote de Toulon

Alors que les Français sont appelés aux urnes ce dimanche 15 mars pour le premier tour des élections municipales (second tour le dimanche 22 mars), le ministère de l'Intérieur publie ce mardi une circulaire "afin d’assurer la sécurité et la sincérité des opérations de vote ainsi que des mesures de précautions sanitaires avant les élections municipale". La ville de Toulon a également détaillé ce mardi les mesures de prévention prises dans les bureaux de vote contre la propagation du Coronavirus.

L'affiche de Santé publique France, rappelant les bons comportements à adopter, sera apposée dans chaque bureau de vote. Les bureaux seront équipés, et réapprovisionnés tout au long de la journée, en gel hydro-alcoolique. Les électeurs devront commencer et finir par ça : se laver les mains avec le gel pour faire barrière au virus. Une signalétique sera également mise en place pour indiquer l'emplacement des toilettes pour les électeurs qui veulent, en plus du gel hydro-alcoolique, se laver les mains avec du savon. Présidents et assesseurs des bureaux de vote sont également invités à se laver fréquemment les mains.

Bureaux de vote désinfectés avant et après le vote

Les électeurs qui le souhaitent pourront voter avec les bulletins de vote reçus par La Poste dans les plis électoraux. Ils pourront également prendre leur stylo personnel pour signer la liste d'émargement. Les 128 bureaux de vote, tous implantés dans des établissements scolaires, seront désinfectés avant et après la journée de vote par le personnel municipal. Dimanche soir, après le départ des derniers électeurs, un système de fumigation sera mis en place dans tous les bureaux.

Eviter les situations de promiscuité

Dans sa circulaire, Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur, précise par ailleurs que "l’aménagement de chaque bureau de vote doit être conçu de telle manière qu’il évite les situations de promiscuité prolongée. A chaque étape de son parcours au sein du bureau, l’électeur devra pouvoir être maintenu à une distance suffisante de chaque personne dans les bureaux de vote (1 mètre environ)".