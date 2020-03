Coronavirus et bureaux de vote : quel dispositif dans le nord Franche-Comté

Face à la propagation du coronavirus, et à la demande du ministère de l'Interieur, un certain nombre de précautions ont été prises par les communes dans les bureaux de vote : gel hydroalcoolique, stylo, distance d'un mètre à respecter entre chaque citoyen.

Les bureaux de vote être "aseptisés" cette année annonce la maire de Belfort. En prévision du premier tour des élections municipales du 15 mars, le ministère de l'Intérieur a pris une circulaire afin "d’assurer la sécurité et la sincérité des opérations de vote ainsi que des mesures de précautions sanitaires". Chaque commune a donc organisé un dispositif pour permettre d'aller voter "en toute sécurité". France Bleu Belfort Montbéliard a interrogé plusieurs communes pour connaître leurs dispositifs.

Les toilettes de la mairie pour se laver les mains

A Banvillars, dans le Territoire de Belfort, le bureau de vote pour les 220 votants se trouve à l'hôtel de ville. A l'entrée de l'établissement se trouve donc un point d'eau, pas besoin donc de plus dit la mairie. Chaque habitant peut également rapporter son propre stylo pour éviter les contacts et la propagation du coronavirus. Un nettoyage des bureaux de vote se fera avant l'ouverture, et les poignées de portes seront désinfectées régulièrement précise la commune.

Un marquage au sol pour délimiter les contacts entre les citoyens

A Belfort, où les 28 bureaux de votes seront "les lieux les plus sûrs" de la ville, cinq litres de gel hydroalcoolique vont être placés à l'entrée de chaque bureau. Ces derniers seront désinfectés dès vendredi : tout sera nettoyé, de l'urne aux stylos en passant par les réglettes. Dans certains bureaux, les isoloirs seront placés face au mur, de manière à ce que les votants n'aient même pas à toucher le rideau. Au sol, un marquage au sol à l'aide de scotchs sera réalisé afin de permettre aux citoyens de savoir où se placer, où s’arrêter, un peu comme ce que l'on peut voir dans les banques : l'objectif est de mettre un mètre de distance entre chaque personne.

Des stylos à amener soi-même

Dans le pays de Montbéliard, à Audincourt, en plus des gels hydroalcooliques, la mairie a demandé aux assesseurs de porter des gants, de nettoyer régulièrement les isoloirs et de désinfecter les stylos au fur et à mesure qu'ils sont utilisés. D'autre part, la commune a envoyé un courrier aux habitants pour leur demander d'apporter leurs propres stylos, de couleur bleu ou noir.

Quels risques en cas d'incapacité à constituer un bureau de vote?

Tout sera très "aseptisé" reconnait la ville de Belfort, mais le but est de rassurer afin d'éviter notamment l'abstention et l'incapacité à constituer des bureaux de votes. "Nous avons beaucoup d'appels de personnes inquiètes" admet la mairie qui explique avoir "eu plusieurs désistements d'assesseurs, de personnes pour tenir des bureaux de votes. Ce sont essentiellement des personnes âgées, ayant des problèmes cardiaques ou respiratoires". La ville estime cependant qu'elle pourra tenir les bureaux de vote ce dimanche grâce à l'aide de plus de 200 fonctionnaires, présidents de bureaux de vote et assesseurs. D'autre part le ministère de l'intérieur, si jamais un bureau de vote ne pouvait pas se tenir , indique que "les préfets sont en droit de se substituer à eux, après mise en demeure, pour désigner des délégués chargés de superviser les opérations de voteé.