Coronavirus et municipales : des mesures de protection dans les bureaux de vote en Sarthe

Les élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars 2020.

Dans une circulaire publiée ce mardi 10 mars 2020, le Ministère de l'Intérieur fait part à l'ensemble des maires d'une série de recommandations pour limiter la propagation du coronavirus pendant le premier tour des élections municipales du dimanche 15 mars 2020. La Ville du Mans se les approprie en adoptant des mesures spécifiques au vote électronique. L'association des maires ruraux de la Sarthe estime que ce sont avant tout des recommandations de "bon sens". Elle craint toutefois une pénurie de gel hydro-alcoolique, censé permettre aux électeurs de se désinfecter les mains à l'entrée des bureaux de vote. Elle insiste aussi sur la possibilité de venir avec son propre stylo pour émarger et si besoin - car c'est possible dans les communes de moins de 1.000 habitants - d'amender la liste pour laquelle les habitants voteront.

RÉSUMÉ pour les électeurs :

► se laver le mains avant et après le vote

► apporter son propre stylo

► montrer sa pièce d'identité et non la remettre

Renforcer l’hygiène individuelle

Il est recommandé aux électeurs de se laver les mains à l’entrée et à la sortie des bureaux de vote. Dans les grandes communes, cela ne présentera pas trop de difficulté car les bureaux sont généralement installés dans les écoles qui disposent de sanitaires.

Ce sera plus compliqué dans les communes de moins de 1.000 habitants, où le vote est généralement organisé dans la salle du conseil municipal. Dans ce cas, il faudra recourir à une solution hydro-alcoolique. L’association des maires ruraux de la Sarthe redoute que, « même s’il en faut l’équivalent d’une noisette pas personne, il n’y en ait pas suffisamment ». Ces consignes d’hygiène individuelle devront être rappelées par des affiches apposées à l’entrée des bureaux de vote.

Renforcer l’hygiène collective du bureau de vote

Au Mans, où le vote est électronique, les machines seront « régulièrement nettoyées », indique la mairie. La circulaire du Ministre de l’Intérieur, recommande d’effectuer ce nettoyage « toutes les demi-heures environ ». Il est également suggéré de nettoyer régulièrement les isoloirs et les urnes et d’aérer les locaux à plusieurs reprises dans la journée. Le gouvernement recommande aussi de positionner l’entrée des isoloirs face à un mur pour éviter que les électeurs n’aient à tirer les rideaux, « surfaces propices à la transmission du virus ».

Limiter les contacts

Les électeurs devront éviter la promiscuité et notamment, indique la Ville du Mans, « les contacts physiques (embrassades, poignées de main) avec toute personne (membre du bureau ou électeurs) présents ». Le Ministère de l’Intérieur recommande aussi de maintenir une distance de sécurité « d’un mètres environ » avec l’électeur situé devant dans la file d’attente. Soit « environ à distance de bras », précise la Ville du Mans. La circulaire recommande « d’apposer un marquage au sol » pour matérialiser cette distance. La Ville du Mans ne retient pas cette option.

La circulaire indique également qu’il faut éviter le « croisement des flux » de personnes. L’association des maires ruraux de la Sarthe souligne toutefois que, dans les petites communes, il sera difficile pour les électeurs de ne pas se croiser « car souvent les bureaux de vote ne comptent qu’une porte ».

Autre recommandation, valable dans tous les bureaux de vote : présenter ses justificatifs d’identité au président du bureau de vote « sans les lui remettre ».

Venir avec son propre stylo

Il est recommandé de venir avec son propre stylo bleu ou noir pour signer le registre électoral. La Ville de Coulaines, dans l’agglomération mancelle, fait savoir qu’elle va se munir de 3.500 stylos pour ceux qui en auraient besoin.

Au Mans, où le vote est électronique, la Ville précise qu’il est aussi possible « d’utiliser son propre stylo à billes pour appuyer sur les touches de la planche de vote, afin d’éviter un contact direct»

Dans les communes de moins de 1.000 habitants, « venir avec son propre stylo est d’autant plus important qu’il est possible de panacher les listes, c’est-à-dire de rayer des noms et/ou d’en ajouter avec un stylo placé dans l’isoloir et qui, donc passe de mains en mains », précise l’association des maires ruraux de la Sarthe.