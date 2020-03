Coronavirus : le président de la République confirme la tenue des élections municipales

Les élections municipales pourraient reportées à une date ultérieure ! Ce bruit persistant a couru tout au long de la journée de jeudi 12 mars. Nombreux le pressentaient. Mais il en a été finalement tout autre. Lors de son allocution exceptionnelle liée à la situation sanitaire du pays, Emmanuel Macron a fait part des différentes mesures qui seront mises en œuvre dans les prochains jours, semaines et certainement mois. On retiendra la nécessité de renforcer les gestes barrières pour préserver les plus fragiles, la fermeture des écoles, collèges, lycées et universités pour une durée indéterminée, ou encore les dispositifs qui seront très rapidement mis en œuvre pour sauver les entreprises.

L’autre annonce de taille concerne les élections municipales. Le premier tour de scrutin aura bien lieu, dimanche 15 mars, dans des bureaux de vote où seront prises des dispositions particulières.

Pour ce qui est de l'espace de vote, le ministre de l'Intérieur préconise d'apposer un marquage au sol (craie, ruban adhésif) pour flécher le parcours de l'électeur et maintenir une distance d'un mètre environ entre chaque votants. Il est également indiqué que les rideaux des isoloirs, surface propice à la transmission du virus, devront, dans la mesure du possible, être laissés ouverts sur un côté pour que les électeurs n'aient pas à les tirer.

Les gestes barrières sont également rappelés : se laver les mains avant et après le vote. Du gel hydroalcoolique sera, en principe, disponible. En revanche, le port du masque n'est pas recommandé sans présence de symptômes. Il est conseillé enfin d'apporter son propre stylo pour émarger, à condition que l'encre soit bleue ou noire, et indélébile.