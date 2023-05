Corrèze : des élections municipales partielles le 18 juin au Chastang et à Saint-Victour

Il faudra revoter au Chastang en Corrèze, petite commune de près de 400 habitants situées entre Brive et Tulle. Cinq conseillers, dont deux adjointes au maire, ont démissionné du conseil municipal qui compte 11 membres, dont le maire. Même chose à Saint-Victour, toujours en Corrèze, où les électeurs sont appelés à élire un nouveau conseiller municipal. La préfecture de la Corrèze annonce donc un nouveau scrutin, partiel, pour le 18 juin prochain.

Les candidatures devront être déposées à la préfecture, sur rendez-vous, les 30, 31 mai et 1er juin. Un second tour pourra être organisé, si besoin, le 25 juin. Dans ce cas, les candidats non élus au 1er tour seront automatiquement qualifiés pour le 2e tour.