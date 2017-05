Corse : quatre candidats "La République en marche" pour les législatives

Pour une fois dirons-nous le cas Corse n’a pas été compliqué, le mouvement « la République en marche » a dès ce jeudi arrêté les noms des quatre candidats investis pour les élections législatives.

La « République en marche » a dévoilé ce jeudi le nom de 428 de ses 577 candidats pour les législatives. Quatre circonscriptions pour la Corse, deux dans chaque département.

Haute-Corse : François Orlandi dans la 1re circonscription

Pour la première circonscription de Haute-Corse, il s’agit de François Orlandi. Président du Conseil départemental depuis 2015, il est issu du PRG. François Orlandi était rentré très tôt en campagne sous la bannière « en marche ».

Mais les choses se compliquent dans cette circonscription, en effet, Julien Morganti, vice-président de la communauté d’agglomération de Bastia, qui lui aussi postulait à cette investiture, déclare qu’il maintient sa candidature à la législative.

Pour un véritable renouvellement des usages et des visages ! Rdv le 11 juin. #circo2b01 #bastia #corse pic.twitter.com/DmYfOSAOcN — Julien Morganti (@Morgantij) May 11, 2017

Francis Giudicci dans la 2e

Pour la deuxième circonscription de Haute-Corse, c'est Francis Giudicci, vice-président du Conseil départemental et maire de Ghisonaccia qui obtient l’investiture. Francis Giudicci, qui a soutenu dans la campagne des primaires à droite la candidature de Bruno Le Maire, l'ancien ministre d'ailleurs qui s'est dit prêt à rejoindre Emmanuel Macron

Maria Guidicelli dans la 1re circonscription de Corse du Sud

Cela semblait compliqué sur la première circonscription de Haute-Corse, et ça l'était aussi sur la première circonscription de Corse du Sud.

Sur les rangs il y avait au moins deux candidats. Et c'est Maria Guidicelli qui a été choisie. La madame padduc, ex conseillère exécutive, et actuelle conseillère territoriale dans le groupe de Paul Giacobi le député de Haute-Corse qui ne se représente pas.

Du coup François Casasopranna qui était très présent lors des soirées électorales sur le terrain, n'a pas été retenu. Il pourrait décider de partir seul dans cette législative.

Jean-Charles Orsucci dans la 2e

Pour la deuxième circonscription de Corse du Sud, le choix était vite fait, un seul prétendant, Jean-Charles Orsucci, maire de Bonifacio, proche du Parti socialiste, a obtenu l’investiture.