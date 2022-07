Côte-d'Or : battue aux législatives, la candidate Nupes dépose un recours dans la 3° circonscription

C'etait le résultat le plus serré de ces législatives en Côte-d'Or. Le 19 juin dernier, Fadila Khattabi la députée LREM-Renaissance sortante de la 3° circonscription a été réélue avec 66 voix d'avance sur sa rivale Patricia Marc. La candidate Nupes vient de déposer un recours devant le conseil constitutionnel.

"Nous avons constaté beaucoup d'irrégularités au niveau de la gestion des feuilles d'émargement" affirme Patricia Marc, militante de la France Insoumise. "Au niveau des mandataires, des procurations, on a pas toujours les mêmes signatures entre les deux tours. Dans certaines communes, on trouve deux feuilles d'émargement différentes. On ne sait pas laquelle correspond au 1er tour ou au 2° tour. D'une fois à l'autre on trouve des signatures qui n'ont rien à voir."

Je n'agis pas sur un coup de tête" -Patricia Marc, candidate battue

"Je ne sais pas s'il s'agit d'une fraude ou de maladresses, mais on aimerait comprendre" insiste la candidate battue. "Je n'agis pas sur un coup de tête. Faire un recours n'est pas simple. Depuis mardi dernier, nous avons passé une cinquantaine d'heures avec une dizaine de camarades à éplucher les feuilles d'émargement et relever toutes ces irrégularités."

"Je ne suis pas surprise par cette démarche, et je reste sereine" répond Fadila Khattabi, députée de la majorité présidentielle. "Je note simplement que madame Marc avait reconnu sa défaite au soir du second tour. Peut-être suit-elle une consigne nationale de son groupe politique. Je fais confiance aux juges du conseil constitutionnel, tout comme je fais confiance aux maires et aux assesseurs des bureaux de vote concernés."

Un 3° tour en 2023 ?

On ne saura sans doute pas avant l'automne si l'élection est invalidée. Et si jamais il faut tout reprendre, ce 3° tour ne serait pas organisé avant début 2023.

Pour appel, la 3° circonscription de Côte-d'Or recouvre les cantons de Chenôve, Genlis, Dijon 2 et Dijon 4. Il y a 72.561 électeurs inscrits. Au second tour le taux d'abstention a atteint 54,64%

Le Conseil constitutionnel a enregistré un total de 91 recours en France pour ces élections législatives de juin. Un nombre nettement inférieur aux plus de 200 enregistrés il y a cinq ans.