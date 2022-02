Côte-d'Or : les habitants de Liernais rappelés devant les urnes le dimanche 27 mars

Après la démission du maire, de deux adjointes et d’un conseiller municipal, les habitants du village de Liernais sont appelés à voter pour désigner quatre nouveaux conseillers. L'élection se déroulera le 27 mars et le dimanche 3 avril en cas de second tour.